Вірменська опозиція оголосила кандидатуру тимчасового прем’єра.

Опозиціонери створили Рух з порятунку Батьківщини й вимагають відставки Пашиняна.

Опозиція у Вірменії, готуючись здійснити зміну влади, створила Рух з порятунку Батьківщини. Рада Руху виступила з офіційною заявою й оголосила про висунення на посаду голови тимчасового уряду країни колишнього прем'єр-міністра (1990-1991 рр.), ветерана політичної сцени Вірменії Вазгена Манукяна.

«Щойно завершилося засідання ради 17 опозиційних партій. Ухвалено рішення висунути на посаду прем'єр-міністра тимчасового, перехідного уряду Вірменії кандидатуру Вазгена Манукяна. Манукян зможе принести спокій і стабільність, зможе організувати позачергові справедливі парламентські вибори», – повідомив у четвер, третього грудня, в Єревані представник опозиційної партії «Дашнакцутюн» Ішхан Сагателян.

Політик також повідомив, що Рух з порятунку Батьківщини має намір змусити чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна подати до демісії. «Нікол Пашинян і його режим, по суті, привели країну до капітуляції, завдавши всьому вірменському народу серйозних втрат, обнулили наші багаторічні національні досягнення, зробивши національну безпеку вразливою на довгий час. Те, що відбулося – національна катастрофа і зрада, повна політико-правова оцінка якої буде дана найближчим часом. Щогодини діяльності Пашиняна і його режиму – загроза для нашої державності і безпеки громадян Вірменії», – зазначається в заяві Руху, яку цитує інформаційне агентство News.am.

За словами Сагателяна, у Пашиняна немає іншого шляху, окрім як піти у відставку. «Він повинен піти без потрясінь… Повинно бути скликано засідання парламенту, де буде обговорюватися питання відставки прем'єра. Пашинян повинен піти або добровільно, або парламент повинен обговорити це питання та обрати нового прем'єра. Під громадським тиском політична більшість парламенту має піти на цей крок», – підкреслив Сагателян.

Нагадаємо, що вірменська опозиція домагається відставки Нікола Пашиняна з посади прем'єра з тих пір, як 10 листопада набула чинності мирна угода між Вірменією і Азербайджаном. Документ фактично засвідчив воєнну поразку вірменської сторони. Згідно з угодою, війська Азербайджану і Вірменії залишаються на зайнятих позиціях, а Баку отримує контроль над трьома районами реґіону – Агдамським на сході Нагірного Карабаху, а також Кельбаджарським і Лачинським – на заході.