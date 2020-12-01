ЄСПЛ об'єднав позови України та Нідерландів до Росії щодо російської агресії на Донбасі.

На думку офіційного Києва, таке об’єднання має більше плюсів, ніж мінусів для української сторони.

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) долучила до позову проти Росії, поданого Україною щодо збройного конфлікту на Донбасі, нідерландський позов до РФ щодо збиття в небі над Донбасом малайзійського авіалайнера Boeing 777, який здійснював рейс MH17. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на пост у Facebook заступника українського міністра юстиції Івана Ліщини. Окрім того, до справи долучено позов України до Росії з приводу дітей з українських державних установ, незаконно вивезених до Росії на початку донбаського конфлікту.

«Для нашої справи тут є плюси й мінуси (але плюсів більше). Плюси в тому, що в голландській справі більше матеріалів із кримінальної справи щодо MH17, яких нам свого часу не дали, посилаючись на таємницю слідства. Тепер ці матеріали будуть й в нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію», – пояснив Ліщина.

Серед негативних обставин він назвав можливе затягування розгляду позову України до Росії. Однак таке затягування «навряд чи можна вважати серйозним ризиком», з урахуванням «загальної неквапливості ЄСПЛ» при розгляді схожих справ, наголосив заступник міністра юстиції України.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини в липні цього року зареєстрував позов Нідерландів до Росії через катастрофу MH17. Російський уряд несе відповідальність за загибель 298 осіб на облавку літака, а також за порушення низки статей Європейської конвенції з прав людини. Раніше позови до Росії надходили в ЄСПЛ від родичів загиблих.