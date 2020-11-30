Божики презентували відео з дівчинкою, що декламує поезію Ліни Костенко.

Олександр і Юлія Божики «одягнули» у музику вірш «А жінка буває на осінь так схожа...», який прочитала 5-річна Кіра Касинець з Ужгорода. Атмосферне відео з маленькою героїнею записане в осінньому Львові, виклали в YouTube.

Фото www.facebook.com/yuliya.bozhyk

«Атмосферу відео з маленькою Кірою створила сукупність факторів, які є нашим, рідним: і красиве українське місто Львів, і чудові майстри-віртуози – Олександр та Юлія Божики, і пісня «Чарівна скрипка», під яку відбувається дійство, і ніжний вірш», – додала Юлія Божик.

У відео музиканти виконали знамениту пісню Ігоря Поклада «Чарівна скрипка». Олександр зробив своє аранжування цієї пісні для скрипки і фортепіано.

«Результат вийшов неймовірний! Коли ми знайомились зі сценарієм і розкадровкою - ми не сподівалися, що відео вийде настільки динамічним. Вийшов справжній короткометражний фільм! У відео розповідається про історію маленької дівчинки, яка завдяки своїй безпосередності і цікавості потрапляє до нас на репетицію. Вона починає читати вірш, ми з Олександром її підтримуємо музикою. Це історія також про те, що не потрібно боятися відчинити двері до своєї мрії», – розповіла Юлія Божик.

Фото www.facebook.com/yuliya.bozhyk

Над відео працювали Наталія Данилко та студія «Family Tree», а Наталія Якушо допомогла Кірі виробити правильне дихання та відповідну інтонацію. Цікаво, що під час створення відео одним із найдорожчих компліментів для Кіри було визнання творчою групою того, що вона працює як доросла, має наполегливість та працездатність не по віку.