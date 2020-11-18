Музей Майдану закликав політиків не маніпулювати з "державним переворотом".

Музей Революції гідності назвав неприпустимими маніпуляції українських політиків і журналістів з прирівнюванням Майдану 2013-2014 років до "державного перевороту". Музей вимагає від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення належно реаґувати в тих випадках, коли Євромайдан оббрізують в аудіовізуальних медіях.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на інтернет-сторінці Музею Революції гідності.

"2020 року в інформаційному просторі України почастішали випадки вживання деякими українськими політиками, політологами, журналістами словосполучення “державний переворот” на позначення подій листопада 2013-го – лютого 2014 року. Разом зі словосполученням “фашистська хунта” подібні меседжі стосовно Революції гідності та постмайданівської влади лунали здебільшого з пропагандистських каналів Кремля. Насторожує, що в останні роки схожа риторика перекочувала й в український медіапростір та почала поширюватися в ньому", – йдеться у заяві.

"Закликаємо українських політиків, політологів та журналістів не вдаватися до маніпуляцій і не називати лукаво “державним переворотом” наймасовіший в сучасній історії Європи мирний протест, не принижувати історичне значення й соціальний досвід події, яка змінила Україну, не паплюжити пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. Вимагаємо від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та інших органів державної влади рішуче реагувати на подібні випадки в українському медіапросторі", – звернулася адміністрація меморіалу.

Музей наголошує, що, згідно з українським законодавством, державний переворот є кримінальним злочином, і має чіткий перелік кваліфікуючих ознак. "Події листопада 2013-го – лютого 2014 року за жодною з ознак не потрапляють під визначення державного перевороту. Із погляду сучасних соціальних дисциплін зазначені події є революцією в новітньому розумінні цього терміна, спрямованою на захист демократичного врядування, громадянських прав і свобод та на демократизацію суспільства", – йдеться у заяві.

Адміністрація наголошує на тому, що жупел "державний переворот" активно використовує рсоійська пропаґанда, а кремлівські наративи "є інструментом гібридної війни, яку веде Росія проти України з метою дискредитувати Революцію гідності як важливий етап державотворення й унезалежнення".