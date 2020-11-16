Трамп в Twitter оголосив себе переможцем виборів.

Причому напередодні він визнав, що вибори виграв таки Байден, хоча й закинув тому фальшування.

 

 

Президент США Дональд Трамп знов написав на своїй сторінці в Twitter про свою перемогу на виборах глави держави, які пройшли третього листопада. «Я виграв вибори!» (I won the election!) – заявив все ще чинний президент США у своєму твіті. При цьому Twitter поставив під цим текстом засторогу про «відмінність думки офіційних джерел».

 

У неділю, 15 листопада, тобто через більш ніж тиждень після того, як американські масмедіа повідомили про перемогу на виборах його суперника демократа Джо Байдена, Дональд Трамп написав в Twitter про те, що Байден таки переміг на виборах. Хоча додав, що своєю перемогою демократ зобов'язаний фальшуванням. «Він переміг, оскільки вибори були сфальшовані», – написав Трамп в твіті.

 

Оскільки багато хто сприйняв цей допис як визнання Трампом свого програшу, той опублікував ще такий твіт: «Він (Байден, – ред.) переміг тільки в очах фейкових ЗМІ. Я не визнав поразки».

 

Щоб остаточно розвіяти сумніви щодо свого налаштування не визнавати поразку, в наступному твіті глава Білого дому висловив упевненість в своїй перемозі і знову повторив твердження, що вибори були нечесними.

 

Твердження про фальшування на цей момент не підтверджені ні судами, ні незалежними розслідуваннями. Проте Трамп, спираючись на різні юридичні підстави, оскаржує результати голосування в низці штатів, не даючи оголосити остаточні офіційні результати.

 

Щоправда, штаб Трампа відмовився від більшості вимог за позовом, який був спрямований на оскаржування результатів президентських виборів в штаті Пенсильванія. Позов був поданий в новій редакції. Команда Трампа заявила, що республіканці опинилися в невигідному становищі через правила підрахунку голосів в деяких округах. Зокрема, там було дозволено виправляти помилки в бюлетенях, які були надіслані поштою. При цьому штаб Трампа відмовився від тверджень, що співробітники виборчої комісії порушили його конституційні права, оскільки нібито обмежили можливість його спостерігачів стежити за підрахунком голосів.

16.11.2020

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