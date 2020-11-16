Композитор Чарльз Роланд Беррі буде на концерті своїх творів у Львові.

У Львові у Концертному залі Людкевича сьогодні, 16 листопада, о 19:00 розпочнеться концерт «CHARLES ROLAND BERRY & BRAHMS», у програмі якого звучатимуть твори американського композитора Чарльза Роланда Беррі та німецького романтика Йоганнеса Брамса. Автор музики до багатьох культових голлівудських фільмів Чарльз Роланд Беррі буде присутній на імпрезі особисто, повідомили організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Чарльз Роланд Беррі – американський композитор, який створює музику до кінофільмів упродовж останніх десяти років. Зокрема, його музика звучить у фільмах «Людина-павук: Повернення додому» (2017), «Джон Уік 3» (2019), «Гравець» (2014), «Праведник 2» (2018), «Третій зайвий 2» (2015), «Теммі» (2014), «Інтерв’ю» (2014), «Чаппаквіддік» (2017), «Коханка» (2015) та «Як приборкати дракона» (2010). Його музику також використовували у телевізійних шоу та телесеріалах «Косяки», «Люцифер», «Сини анархії», «Ліллехаммер» та «Ґотем».

У виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, який виступить під батутою Теодора Кухара, сьогодні прозвучать дві оркестрові композиції Чарльза Роланда Беррі.

Фото https://musicalics.com

У другій частині музичної події прозвучить одна із найвідоміших композицій німецького романтика Йоганнеса Брамса – «Концерт для скрипки з оркестром». Скрипаль та близький друг композитора Йозеф Йоахім, якому і був присвячений «Концерт» та який виконував сольну партію у його прем’єрі, висловлювався про музику Брамса: «Я не відчуваю цю музику інакше, ніж як всім моїм єством… Вона впливає на мене, як сила природи!».

Композиція Брамса у Концертному залі Людкевича звучатиме у виконанні заслуженого артиста України Марка Комонька та Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під дириґуванням Теодора Кухара.

Квитки на концерт можна придбати у касі філармонії. Подія також транслюватиметься онлайн на Youtube-каналі Львівської національної філармонії.