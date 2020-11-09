Чи можливий трампізм без Дональда Трампа

Енн Епплбом

План Дональда Трампа на випадок поразки полягав у тому, щоб голосно кричати про фальсифікації, хоч ніде їх не було виявлено. Йому йдеться не про Білий дім, а про прихильників на майбутнє.

 

 

Ще до виборів було зрозуміло, що підрахунок мільйонів голосів, які прийдуть поштою, триватиме дуже довго. Республіканці могли цьому протидіяти, але навмисно не зробили цього. Бо було ясно, що переважна більшість виборців, які голосують таким чином, є демократами. Трамп відмовляв своїх прихильників від голосування поштою, легковажив коронавірусом, з самого початку стверджував, що це нібито шахрайство.

 

Трамп планував саботаж

 

У результаті відразу ж після закриття виборчих дільниць здалося, що Трамп має перевагу в ключових штатах. Через деякий час, коли почали підраховувати поштові голоси, ситуація перевернулася. Адміністрація Трампа передбачала такий сценарій і до нього приготувалася.

 

Саме тому Трамп від самого початку окреслив поштові голоси яко нелегальні та домагався зупинити їхній підрахунок, а його юристи почали засипати суди позовами. Тривалий підрахунок голосів і затримки в оголошенні результатів, викликані правилами, введеними республіканцями на рівні штатів, мали би підірвати довіру громадян до виборчого процесу. Бо якщо вони рахують голоси так довго, і раптом результат виборів перевертається на 180 градусів, отже там реально відбувається щось не так.

 

Тимчасом нема жодних ознак того, що під час виборів були порушення. А Трамп зі самого початку планував їх саботувати.

 

Однак цей план провалиться. Неможливо зупинити підрахунок голосів, а дають вони президентство Байдену.

 

Але Трамп має на увазі й довгострокові цілі. Розпалюючи заворушення, він хоче втримати при собі прихильників. Він розраховує на те, що хоча й програє, однак матиме тлуми людей, переконаних, що в нього вкрали перемогу. Це величезна маса – мільйони фоловерів на твіттері, що можна використати не тільки в політичних цілях, а й для заробляння грошей.

 

 

У США до січня хаос

 

У найближчі місяці Трамп буде проводити дуже деструктивну, хаотичну політику, щоб перешкодити Байдену перейняти владу і збурити перехідний період. Найближчі тижні він використає на пропагування теорій змов, щоб подати себе жертвою фальшувань.

 

У державній адміністрації можна очікувати на величезний хаос. Міністр оборони і глава ЦРУ вже звільнилися зі своїх постів. За ними можуть піти інші чиновники. Але як тільки Колегія електорів вирішить, що президентом є Байден, Трамп буде змушений покинути Білий дім.

 

Трамп, безсумнівно, змінив Республіканську партію, і її виборці хотітимуть продовження курсу. Питання, чи Трамп стартуватиме за чотири роки. А може, його замінить найстарший син – Дональд Трамп-юніор? А може, Такер Карлсон, політичний коментатор із Fox News, пропагандист Трампа? А може, хтось, хто підніме на прапор популярні гасла Трампа, але відріже від себе його зухвалість чи непередбачуваність...

 

От тільки чи трампізм може існувати без Дональда Трампа? Трамп дав політиці свою неповторну індивідуальність телевізійної зірки. А що є якась стравна версія Трампа, я дуже сумніваюся.

 


Енн Епплбом, журналістка "The Atlantic", лауреатка Пулітцерівської премії

 

Anne Applebaum
Czy trumpizm może istnieć bez Donalda Trumpa?
Gazeta Wyborcza, 9.11.2020

 

09.11.2020

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