На українсько-польському прикордонні відремонтували 13 км місцевих доріг.

До майбутнього пункту пропуску на українсько-польському кордоні Нижанковичі–Мальховіце відремонтували 12,4 кілометрів доріг. Модернізацію дорожньої інфраструктури з обох боків кордону здійснили у межах проєкту «ПАНТЕРА – Транспорт у районі Перемишля та Нижанкович за спадщину співпраці», повідомили у Львівській облдержадміністрації.

Фото https://loda.gov.ua

«Проєкт реалізовували упродовж трьох років спільно з Асоціацією органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна" за фінансової підтримки Європейського Союзу. Загальний бюджет – 2, 5 млн євро. Для Львівщини скерували понад 844 тис. євро. Для успішного завершення проєкту ми виділили цього року майже 12 млн грн з обласного бюджету», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Відтак у прикордонному селі Нижанковичі на Старосамбірщині відремонтували 6 доріг протяжністю 3,7 км. Це вулиці Гагаріна та Лесі Українки з прилеглими до них Першотравневою, Сонячною, Шкільною та Франка. Дороги облаштували бруківкою, освітленням та системою відеомоніторингу.

Фото https://loda.gov.ua

Ще 8,7 км місцевих доріг реконструювали у Перемишльському повіті Польщі.

«Цей проєкт вкрай важливий, він дає можливість населенню гірського регіону скоротити час для перетину кордону та забезпечить безпеку руху автотранспорту. Переконаний, його реалізація безумовно покращить умови для українсько-польського економічного, соціального та культурного розвитку», – зазначив Юрій Бучко.

Нагадаємо, перемовини про створення нового пункту пропуску у Нижанковичах ведуться з 2016 року. Попередньо планувалося, що це має бути не тільки автомобільний перетин кордону, а й пішохідний. На початку 2020 року міністерство фінансів Польщі анонсувало намір виділити 109 млн злотих (близько 680 млн грн) на будівництво пункту пропуску через кордон з Україною Мальховіце–Нижанковичі.