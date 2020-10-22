Група "Першого грудня" зустрілася з авторами українського проєкту для Бабиного Яру.

Ініціативна група "Першого грудня" зустрілися із представниками робочої групи при Інституті історії України НАНУ з розробки концепції меморіалізації Бабиного Яру для обговорення ситуації, котра склалася навколо меморіалу. Учасники зустрічі закликали українську громадськість солідаризуватися й підтримати державний концепт ушанування жертв Бабиного Яру. Наразі його витіснено російським прожектом при кураторстві російського режисера Ільї Хржановського.

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці групи "Першого грудня".

"Ініціативна група “Першого грудня” та Робоча група закликають консолідувати зусилля громадянського суспільства і посилити тиск на представників української влади задля втілення українського державного проєкту в життя. З цією метою пропонуємо громадським організаціям та громадянам звертатися з відповідними запитами до народних депутатів України та новообраних депутатів Київської міської ради. Освітнім та науковим установам рекомендуємо включити до своїх заходів упродовж наступного року, на який припадають 80-ті роковини Бабиного Яру, системне обговорення цієї трагедії як частини української історії і привернути увагу до місць пам’яті в різних регіонах України (зокрема, звернутися до тематичного інтерактивного ресурсу", – ідеться у повідомленні.

"Консолідуючи наші зусилля, ми прагнемо створити загальнонаціональну платформу, яка могла би об’єднати усі зацікавлені сторони і була би майданчиком для конструктивної співпраці усіх державних, наукових, освітніх, громадських, політичних, національних, релігійних, благодійних, медійних організацій та окремих діячів, зацікавлених у втіленні української державної концепції", – пояснює група "Першого грудня".

Концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру у 2017-2019 роках розробила група українських вчених на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України та на замовлення Міністерства культури України і Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Проєкт отримав схвальні відгуки української та міжнародної наукової спільноти.

"Сутністю цього українського державного проєкту є створення модерного музейно-меморіального комплексу, який стане одним із просторів консолідації українського суспільства і акцентуватиме увагу передусім на цінностях, а не лише на історичній інформації. Концепція спирається на переконання, що Бабин Яр є частиною української історії і його меморіалізація – справа української держави, зокрема українського громадянського суспільства", – пояснили в групі "Першого грудня".

Нагадаємо, група "Першого грудня" у заяві, оприлюдненій 13 жовтня, закликала суспільство активно підтримати український державний проєкт комплексної меморіалізації, і чинити спротив спробам нав'язати російське бачення.

"Пам’ять про трагедію не може бути приватизовано. Тому реалізація приватного проєкту, у якому є гроші російських мільярдерів, без контролю з боку держави, єврейської спільноти в Україні, українського гуманітарно-історичного середовища, ми вважаємо порушенням культурно-історичної суб’єктності України – так само, як незаконна анексія Криму Росією та війна на Донбасі є порушеннями її політичного суверенітету", – йшлося у зверненні.