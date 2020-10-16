Львівська філармонія запрошує на концерт-презентацію «Terra Barocco».

Львівська національна філармонія запрошує на концерт-презентацію барокової музики «Terra Barocco». Концерт відбудеться у фоє концертного залу Людкевича у суботу, 17 жовтня, о 20:00, повідомили організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua/

Цей концерт стане першим у новому концертному циклі. Упродовж року публіку знайомитимуть із творчістю плеяди барокових композиторів: всесвітньо відомих Кореллі, Баха, Вівальді, Телемана, Генделя, Куперена, Рамо, а також менш знаних майстрів, музика яких є не менш цікавою.

«Відбуватимуться музичні подорожі Італією, Францією, Німеччиною, Великою Британією, ми знайомитемемо із бароковими танцями, зазирнемо до неапольських палаців та садів Версалю», - зазначили у Львівській національній філармонії.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Програму першого концерту складуть твори Баха, Генделя, Рамо, Дюпара та Телемана, які прозвучать у виконанні відомих львівських музикантів: скрипаля Андрія Кушніра, флейтиста Михайла Сосновського та Анни Іванюшенко, яка грає на клавесині.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«Нам буде дуже приємно знайомити львів’ян з музикою композиторів епохи Бароко! У концертах «Terra Barocco» звучатиме музика вже відомих всім митців, а й також малознаних авторів. Щоправда, навіть вже всім відомі композиції щоразу звучатимуть по-новому. Запрошуємо на цю прекрасну землю – TERRA BAROCCO!», – розповіла клавесиністка Анна Іванюшенко.

Квитки на концерт можна придбати у касі Львівської національної філармонії, яка працює із 15:00 до 18:00.