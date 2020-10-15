ЄУ і Велика Британія ввели санкції проти Росії за отруєння Навального.

Багато європейських політиків скритикували надмірну м’якість штрафних заходів.

Європейська Унія запровадили санкції проти шести представників російської влади за отруєння опозиціонера Олексія Навального. У списку санкцій є директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Росія пообіцяла дати дзеркальну відповідь.

Персональні санкції також введено проти начальника управління президента з внутрішньої політики Андрія Яріна, заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, а також повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Мєняйла. Про це йдеться в оприлюдненій у четвер, 15 жовтня, постанові Ради Євроунії.

До списку санкцій потрапив також російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій, який вважають місцем створення нервово-паралітичної речовини «Новичок». Отрутою з групи «Новичок», як засвідчили результати тестів спеціалізованих лабораторій у Німеччині, Франції та Швеції, і був отруєний Навальний.

«З огляду на актуальну загрозу поширення і застосування хімічної зброї, шість фізичних осіб і одна юридична особа повинні бути включені в список фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи», – сказано в постанові.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію Євроунії і заморожування фінансових активів фігурантів «чорного списку». Вони набувають чинності з дня публікації, тобто з 15 жовтня.

Багато європейських політиків висловили невдоволення такими санкціями, оскільки вважають їх занадто м’якими. Наприклад, зовнішньополітичний експерт фракції німецької опозиційної партії «Союз-90/зелені» в Бундестазі Омід Нуріпур (Omid Nouripour) заявив у коментарі для телерадіокомпанії Deutsche Welle: «Кремль вчергове порушив міжнародне право, така поведінка не може залишатися без відповіді». На його переконання, треба було ще й відмовитися від проєкту «Північний потік – 2», що стало б чіткішим сигналом негативного ставлення ЄУ до злочинної кремлівської системи.