За три тижні до виборів президента США ймовірність перемоги Трампа оцінюється у 8%.

За три тижні до виборів президента США ймовірність перемоги Трампа оцінюється в 8%. Такі результати моделі британського тижневика The Economist, яка оцінює шанси перемоги кожного кандидата в кожному штаті. Одинадцять днів тому цю ймовірність оцінювали у 13%.

Нагадаємо, що президента Сполучених Штатів вибирає колегія електорів, яку, власне, обирають громадяни США, що зареєструвалися для участі у виборах. Для перемоги у виборах кандидату необхідно отримати голоси більше половини з 538 обраних членів Колегії електорів, тобто 270 голосів.

Число електорів від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі; кожен штат має по два сенатори в Сенаті і різну, залежно від кількості населення, кількість конгресменів у палаті представників. Крім того, федеральний округ Колумбія, який не має представників у Конгресі, має стільки ж електорів, як найменш населений штат (нині це Вайомінг) – три електори.

Найбільше число електорів (55) має Каліфорнія, далі – Техас (38) та Флорида (29), найменше, по три електори, мають 7 штатів.

Кожен штат сам вирішує, як розподілити належні йому голоси електорів. У більшості штатів голоси всіх електорів отримує той кандидат, який набирає просту більшість голосів виборців. Виняток становлять штати Мен (4 електори) і Небраска (5 електорів), де голосуванням у штаті в цілому вибирається два електори, а решту – за результатами голосування в кожному з округів. Треба зазначити, правда, що електори можуть голосувати (і дуже зрідка голосують) інакше, ніж мали би, але ще не було випадку, щоб це вплинуло на результат виборів.

Таким чином ймовірність перемоги того чи іншого кандидата визначається переважно у т. зв. штатах-брандмаєру, які забезпечують останні в рейтингу (починаючи від найбільш надійних для кандидатів штатів) голоси електорів; для оцінки ймовірності треба враховувати також і кореляцію зміни рівня підтримки в різних штатах (якщо цей рівень, скажімо, зменшиться в одному штаті, то, з відомою ймовірністю, він зменшиться і в інших штатах: тобто зміна підтримки в загальнонаціональному масштабі теж з більшою чи меншою ймовірністю призведе до зміни підтримки в кожному штаті – звідси увага до цих опитувань).

На даний момент визначальним для перемоги штатом залишається Пенсильванія, що на осі наростаючої кількості електорів (від найбільш демократичного до найбільш республіканського штатів) розташована акурат посередині. Станом на нині рівень підтримки Байдена там вищий від рівня підтримки Трампа на 6,4% (одинадцять днів тому було 5,8%). Байден випереджає, але вже з меншою перевагою, Трампа ще в чотирьох штатах із сумарною кількістю 61 електора (одинадцять днів тому таких штатів після визначальної Пенсильванії було п'ять, та в Джорджії рейтинг Трампа піднявся на 0,4%, і він почав випереджати Байдена, хоча в решті цих штатів відрив Байдена збільшився), але якщо його перевага в Пенсильванії розчиниться, то, з високою ймовірністю (коефіцієнт кореляції результатів у цих штатах з результатами в Пенсильванії – від 42 до 70 відсотків), вона зникне і в цих чотирьох штатах .

Нагадаємо, що в подібній моделі Нейта Сілвера на попередніх виборах за три тижні до виборів ймовірність перемоги Трампа сягнула мінімуму в 12%, але після цього почала зростати, і за день до виборів її оцінювали в 33%. Хоча треба відзначити, що коливання ймовірностей перемоги чотири роки тому було значно більшим: за шість тижнів до дня виборів шанси претендентів оцінювалися приблизно рівними, цього ж року вже більше чотирьох місяців шанси Трампа не піднімаються вище 17%.