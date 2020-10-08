Оксана Линів та INSO-Lviv запрошують на концерт «Тріумф любови» у Львівській філармонії.

 

У Львівській національній філармонії у вівторок, 13 жовтня, відбудеться концерт «Тріумф любови». Оркестр «INSO-Lviv» під керівництвом диригентки Оксани Линів зіграє вишукану добірку творів віденських класиків та українського композитора Олександра Козаренка.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

У програмі прозвучать увертюра «Леонора» №3 Людвіга ван Бетховена, концерт для скрипки з оркестром №5 Вольфганга Амадея Моцарта, «П’ять весільних ладкань з Покуття» Олександра Козаренка.

 

Під час концерту слухачі почують соло скрипаля Андрія Мурзи та вокальні партії Оксани Нікітюк.

 

Тандем зіркової диригентки Оксани Линів та оркестру INSO-Lviv поєднує музика Моцарта та любов до українського, що підтверджують виступи на фестивалі LvivMozArt: щороку музиканти відкривали публіці незнані шедеври української музики та презентували світу своє сприйнятття Моцарта.

 

Фото https://www.facebook.com/insolviv

 

Зазначимо, Оксана Линів - видатна українська диригентка, яка працює з найбільшими оперними театрами та відомими оркестрами у всьому світі, серед яких Баварська державна опера, Берлінська державна опера, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien, Державна Опера Штутгарта, Франкфуртська Опера, Королівська шведська опера, Львівська національна опера, Одеська національна опера та багато інших, оркестри Bayerisches Staatsorchester, Staatskapelle Berlin, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, RSO-Wien, Münchner Philharmoniker, Orchestra Philharmonie Luxembourg, Düsseldorfer Symphoniker, Graz Philharmonic Orchestra, Toulon Opera orchestra та ін.

 

У 2021 році Оксана Линів стане першою диригенткою-жінкою, яка диригуватиме на відкритті найпрестижнішого у світі оперного фестивалю у Байроті.

 

Також Оксана Линів опікується розвитком класичної музики в Україні та відома як посол культури України у світі. У 2016 році Оксана Линів ініціювала заснування Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt у Львові, яким з того часу успішно керує як арт-директор.

 

Скрипаль Андрій Мурза є художнім керівником Одеського міжнародного конкурсу скрипалів та артистом Дюссельдорфської симфонічного оркестру (Німеччина). Він є переможцем кількох міжнародних конкурсів, зокрема міжнародного конкурсу скрипалів імені Жуліо Кардона в Португалії, Еужена Кока в Молдови і «Мистецтво XXI століття» в Україні.

 

Заслужена артистка Оксана Нікітюк є лауреаткою та володаркою Гран-Прі численних міжнародних конкурсів, зокрема: гран-прі Міжнародного конкурсу «Kiwanis» (м. Торонто, Канада, 1995 р.), гран-прі конкурсу хорових колективів (Дебрецен, Угорщина, 2000 р.), лауреаткою І премії IV Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів (2008 р.), гран-прі конкурсу-фестивалю «Миколайчук-Фест», м. Вижниця, Україна (2016 р.), лауреаткою фестивалю «Віртуози фолку» (2017 р.).

 

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