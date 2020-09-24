У Львові втретє вручать відзнаку Станіслава Вінценза за гуманістичне служіння.

 

У львівському національному літературно-меморіальний музеї Івана Франка у суботу, 26 вересня, відбудеться урочисте вручення відзнаки імені Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів». Подія відбудеться у межах форуму «Via Carpatia. Місця української сили», повідомили організатори.

 

Фото archiwum.polradio.pl

 

Премія була запроваджена у 2018 році та названа іменем Станіслава Вінценза – польського гуманіста, письменника, філософа, перекладача, який народився та багато років прожив на Івано-Франківщині.

Він є автором одного з найґрунтовніших епосів про Гуцульщину «На високій полонині».

 

Цією премією вшановують роботу на користь суспільства у гуманітарному полі. Лауреати премії – інтелектуали і громадські діячі, які зробили значний внесок у культурний або соціальний розвиток певного регіону. Вони утворюють «Коло Вінценза» - інтелектуальний клуб людей, об’єднаних високими гуманістичним ідеалами.

 

Фото https://viacarpatia.org

 

Лауреата обирає капітула відзнаки, до якої входять Мирослав Маринович, Іван Малкович, Віталій Портников, Євген Захаров, Марина Сингаївська, Іза Хруслінська та ініціатор премії Микола Княжицький. Символічна статуетка, яку вручають лауреатові є витвором гуцульських ковалів. Форум Via Carpatia, який проводиться із 2018 рокуу, присвячений всебічному розвитку Карпатського регіону 

 

«Саме ім’я Станіслава Вінценза є символом власне праці за гуманітарне служіння розвитку регіонів, любов до рідного краю та своєї малої Батьківщини. Це те, що ми усі з вами хотіли відродити», -  зазначив проректор Українського католицького університету, правозахисник Мирослав Маринович, який є першим лауреатом премії.

 

У 2019 році премією вшанували Івана Малковича.

 

«Вінценз – людина, яка зняла «шапку-невидимку» з гуцульської культури і показав її всьому світу в своєму епосі «На високій полонині». Важливо показувати культуру, і підсвічувати народ культурою, як це робив Станіслав Вінценз», – сказав Іван Малкович.

 

24.09.2020

До теми

Великі і ще більші: оригінальні форми Євгенії Чуприни
Уляна Галич
Це той випадок, коли поезія ступає на непросту стезю нонконформізму. Частково місія поезії полягає саме у тому, аби відшукати певні межі, й порушити їх. А потім – ще раз, і ще, аж доки межі розсунуться настільки, що стане видно обрій.
24.09.20 | | Штука
Любов і Зло
Віктар Мартінович
Віктар Мартінович – про суть Добра та Зла і їхнє протистояння в сучасній Білорусі і в якому сенсі білоруси вже перемогли.
23.09.20 | | Дискурси
Просто поговорити
Юстина Добуш
Яґелло не вдається до повного занурення в думки самогубиці, не показує всіх деталей і переживань, однак впродовж всієї книги вона натякає, що весь завжди є дещо, що може врятувати в таких критичних ситуаціях, і це – розмова. Вона не завжди повинна бути довгою чи бурхливою, іноді просто достатньо наважитись сказати перше слово і бути почутим.
23.09.20 | | Штука
Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20 | | Штука
Кераміка як пристрасть
Марта Гартен
Жодних самоповторів, вичовганих кліше, стилістичного упізнавання з першого погляду, жодної комфортної закубленості в окресленому ареалі побутування. Присутність несподіванки простежується в кожному творі Ганни Друль.
22.09.20 | | Штука
Війна за підлітка
Андрій Бондар
Потік життєвих сенсів з Росії формує світосприйняття і світогляд мільйонів нашої молоді, "прошиває" її.
21.09.20 | | Дискурси
Коронавірус відпущення
Юрко ТИМЧУК
Колись норвезька депутатка запропонувала дати Нобелівську премію миру-2020 «народу Гонконгу» за захист «свободи слова і демократії». Тепер би пасувало на Нобеля висунути covid-19 – за виконання функцій іудейського Азазеля.
21.09.20 | | Україна
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.