У Львові втретє вручать відзнаку Станіслава Вінценза за гуманістичне служіння.

У львівському національному літературно-меморіальний музеї Івана Франка у суботу, 26 вересня, відбудеться урочисте вручення відзнаки імені Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів». Подія відбудеться у межах форуму «Via Carpatia. Місця української сили», повідомили організатори.

Фото archiwum.polradio.pl

Премія була запроваджена у 2018 році та названа іменем Станіслава Вінценза – польського гуманіста, письменника, філософа, перекладача, який народився та багато років прожив на Івано-Франківщині.

Він є автором одного з найґрунтовніших епосів про Гуцульщину «На високій полонині».

Цією премією вшановують роботу на користь суспільства у гуманітарному полі. Лауреати премії – інтелектуали і громадські діячі, які зробили значний внесок у культурний або соціальний розвиток певного регіону. Вони утворюють «Коло Вінценза» - інтелектуальний клуб людей, об’єднаних високими гуманістичним ідеалами.

Фото https://viacarpatia.org

Лауреата обирає капітула відзнаки, до якої входять Мирослав Маринович, Іван Малкович, Віталій Портников, Євген Захаров, Марина Сингаївська, Іза Хруслінська та ініціатор премії Микола Княжицький. Символічна статуетка, яку вручають лауреатові є витвором гуцульських ковалів. Форум Via Carpatia, який проводиться із 2018 рокуу, присвячений всебічному розвитку Карпатського регіону

«Саме ім’я Станіслава Вінценза є символом власне праці за гуманітарне служіння розвитку регіонів, любов до рідного краю та своєї малої Батьківщини. Це те, що ми усі з вами хотіли відродити», - зазначив проректор Українського католицького університету, правозахисник Мирослав Маринович, який є першим лауреатом премії.

У 2019 році премією вшанували Івана Малковича.

«Вінценз – людина, яка зняла «шапку-невидимку» з гуцульської культури і показав її всьому світу в своєму епосі «На високій полонині». Важливо показувати культуру, і підсвічувати народ культурою, як це робив Станіслав Вінценз», – сказав Іван Малкович.