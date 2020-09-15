На Яворівському полігоні стартують навчання Rapid Trident-2020.

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі Львівщини, 16 вересня розпочнуться наймасштабніші цьогоріч міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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«У період із 16 до 25 вересня на Львівщині перебуватимуть близько 4 тисяч військових із 9 країн. Під час занять на навчальних ділянках залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації, та повітряних суден військової авіації Повітряних Сил ЗС України», - зазначено у повідомленні.

Відтак керівництво навчання звернулося до мешканців населених пунктів, розташованих навколо Міжнародного центру миротворчості та безпеки, та гостей Львівщини із проханням обмежити відвідування території навчальних ділянок військового полігону з міркувань безпеки.

Фото www.facebook.com/InternationalPSCentre

Деякі ділянки місцевості й автомобільних доріг на території полігону будуть повністю закриті для проходу та проїзду. У цей період мешканців просять не заходити та не заїжджати жодним видом транспорту в зони, позначені покажчиками, або оточені допоміжним військовим персоналом.

Територію військового полігону охоронятимуть підрозділи Військової служби правопорядку Збройних Сил України, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об’єктів на термін до 72 годин для з’ясування обставин.

З огляду на те, що під час навчань дорогами рухатимуться колони військової техніки, водіїв закликали при зустрічі з військовими колонами дотримуватися правил, уважно стежити за сигналами та вказівками, які подають екіпажі військової інспекції дорожнього руху Військової служби правопорядку ЗСУ.