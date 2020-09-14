Останні щасливі

Олександр БОЙЧЕНКО

Життя в червоній зоні, окрім усіх інших небезпек, втрат і незручностей, передбачає обмеження права на пересування. І то не лише на пересування далеко за кордон, а й іноді до розташованого поблизу приміського села. Скасували туди громадський транспорт – і все: або йди пішки, або, якщо треба швидше, зазнавай матеріальних збитків і їдь на таксі. Мені цього разу треба було швидше. Таксист трапився, сказати б (а чому сказати б саме так – з’ясується трохи згодом), амбівалентний: приблизно мого віку; народжений, як і я, в Чернівцях; затято російськомовний, але не агресивний.

 

 

А варто нагадати, що до Першої світової війни російської мови в Чернівцях було, певно, не більше, ніж української десь у Костромі чи Рязані. Українська в Чернівцях була, але, звісно, не домінувала, відносно мирно співіснуючи з головною німецькою, а також із польською, румунською та їдишем. Після Першої світової чернівецька мовна поліфонія загалом збереглася, тільки місце головної – бо державної – посіла румунська, тоді як польської ставало дедалі менше. Польща здобула незалежність, тож буковинські поляки закономірно почали перебиратися на відновлену батьківщину: навіть кіньми за годину-дві можна було дістатися до Снятина чи Заліщиків і опинитись у власній державі.

 

Після Другої світової війни у спорожнілі Чернівці масово (якщо це слово доречне у випадку невеликого містечка) вселилися росіяни, російськомовні українці зі Сходу та російськомовні ж євреї. Українці й румуни з довколишніх сіл, отримуючи житло в місті, теж зазвичай – а у вуличному просторі ледь не поголовно – переходили на російську. Так у дивовижно стрімкому темпі, якого, мабуть, і Москва не сподівалася, Чернівці русифікувалися і – попри відчутні зміни останніх двох десятиліть – досі залишаються найбільш російськомовним містом Західної України.

 

Коротше, народжений у Чернівцях російськомовний таксист є або нащадком «визволителів», які русифікували місто, або нащадком селян, русифікованих уже самим містом. Крізь правильно надягнуту маску таксист у міру ввічливо запитав, чи не буду я проти, якщо він увімкне музику. Захотівши довідатись, що він слухає, я відповів, що не буду. Музика виявилась ані надто доброю, ані надто поганою, але попервах я не міг збагнути логіки, за якою вона підібрана. Віктор Цой, рання Анжеліка Варум, «Луч солнца золотого» з мультфільму «Бременские музыканты», нейтральні мелодії і ритми зарубіжної естради – з тих, що пускали колись у телепередачі «Утренняя почта». Бачите між ними якийсь зв’язок? А він є.

 

Зрозуміти, що поєднує улюблені ним композиції, мені допоміг своїм монологом сам таксист. Отже, ми їхали вулицею Сторожинецькою, а далі – через Заволоку й Михальчу – до села Кам’яна, де жив, помер і похований Василь Кожелянко.

 

Вот здесь, – вказав таксист на новий офісний центр або щось подібне, – когда-то стоял пивбар (від себе додам, що це чиста правда: схожий на змальований Андруховичем у «Московіаді» гадючник славився тим, що сечоподібний напій тут наливали в півлітрові слоїки з помальованим білою фарбою дном). А мы, пацаны, садились на велосипеды, ловили в речке Вонючке раков, варили их в ведре и продавали под баром по двадцать пять копеек штука. Это ж были приличные заработки, не то, что теперь… А в этом лесу я собирал грибы, вооот такие белые, ну и опята там всякие, подосиновики, да. А посмотрите на это озеро, заросло черт-те чем, а я здесь вооот таких карпов удил… Я вам так скажу: мы с вами – последнее счастливое поколение в этой стране.

 

Як легко здогадатися, голосував таксист за Зеленського. Чи вже розчарувався? Не те щоб особисто в Зеленському, бо той щиро хоче повернути в нашу дійсність багато хорошого з дійсності радянської. Але йому заважають. Оточення, депутати, міністри, саботаж на місцях. Тому шансів мало. І в кожному разі так добре, як було тоді, коли раки продавалися під пивбаром на Сторожинецькій по двадцять п’ять копійок за штуку, а вся єдина країна від Сахаліну до Калінінграда черпала свої музичні смаки з передачі «Утренняя почта», вже не буде. Так думає чернівецький таксист, який голосував за Зеленського.

 

Тим часом Микола Рябчук прочитав у Харкові лекцію «Від Малоросії до України: українська ідентичність». Прочитав, як завжди, чітко, структуровано й переконливо, аж майже немає до чого вчепитися. Про Мірослава Гроха та його трифазну схему розвитку бездержавних центральноєвропейських народів; про малоросійство не як патологію, а як перший – необхідний – цього розвитку етап; про Шевченка, який «встиг створити Україну, але не встиг її заселити», а відтак про послідовне придушення Російською імперією та Радянським Союзом другого етапу – саме того, на якому і мала б сформуватися українська нація, проте недоформувалася і несподівано для себе перескочила в 1991 році до етапу третього, тобто до державної незалежності.

 

Все це – факти очевидні, з ними не посперечаєшся. Як і з кількома іншими тезами Миколиної лекції. Передусім – про Референдум і президентські вибори 1 грудня 1991 року. Що нам разом показали ці дві одночасні події? Що понад 90% населення України підтримали ідею незалежності, але при цьому понад 61% хотів бачити на чолі держави радянського партійного функціонера Кравчука. Дисиденти і борці за волю України – Чорновіл і Лук’яненко – в сумі набрали під 28%. Запам’ятаймо ці цифри, які є промовистим свідченням того, що станом на 1 грудня 1991 року громадяни України з погляду ідентичності були поділені на дві основні групи: 28% висловили прагнення завершити насильно перерваний Росією і Радянським Союзом другий етап українського націєтворення, натомість 61% продемонстрував свою амбівалентну українсько-радянську сутність.

 

Байдуже, через які косметичні трансформації ця група потім проходила і яке означення сьогодні могло б точніше охарактеризувати її ідентичність. Важливо – що вона, як доводив усю дорогу згадуваний таксист, є родом із Російської імперії і Радянського Союзу. І навіть якщо це дві дещо різні ідентичності – проросійська і прорадянська, – в одному вони збігаються: у намаганні не допустити перемоги в Україні української національної ідентичності, що й підтвердили президентські вибори 2019 року. Абстрагуючись від решти плюсів і мінусів кандидатів, можна сказати так: Порошенко запропонував виборцям довести до логічного закінчення процес націєтворення, Зеленський запропонував повернутися до ідентичнісної амбівалентності. У грудні 1991 року перша пропозиція програла другій з відривом у 33%. На двадцять восьмому році існування незалежної української держави відрив – зокрема й за рахунок молодого та українськомовного, але від того не менш «креольського» електорату – зріс до 49%.

 

А що на цьому тлі каже Микола Рябчук? Микола Рябчук каже, що немає ніякого «відкату». А на тлі нинішнього вісімнадцятивідсоткового рейтингу Бойка й ОПЗЖ – що немає й «України проросійської». І, сам визнавши, що «електорат партії "Слуга народу" – це абсолютно середньоарифметичний український електорат», вважає, що не варто драматизувати.

 

Справді? Що ж, може, й не варто. Бо, може, нам – тим, хто переконаний, що другий грохівський етап мусить бути завершений, – варто на наступних виборах проголосувати якраз за Бойка чи хто там тоді буде ставлеником Кремля? Щоб наші амбівалентні креоли – особливо ті, котрі з причини малолітства не пізнали на власному досвіді радянського «щастя», – змогли в найближчому майбутньому сповна відчути на собі переваги окупаційного режиму, порівняти їх із порошенківськими «утисками» і усвідомити, наскільки безглуздою є їхня амбівалентність в умовах, коли Радянський Союз давно завалився, залишивши по собі таку ж смертельно ворожу до української ідентичності Росію. А усвідомивши, все-таки спробували визначитися, чиї армія, мова і віра є для них своїми.

 

14.09.2020

До теми

Внутрішній годинник жінок і чоловіків «тікає» по-різному
Хронотип і розлади ритмів дня-ночі відрізняються залежно від статі.
13.09.20 | | Наука
Наукова фальсифікація – міф?
Мано Сінгем
У науці існує майже догматична віра, що теорія є науковою лише тоді, коли її можна фальсифікувати результатами експериментів або спостережень. Але чи це справді так?
12.09.20 | | Наука
Центуріон
Василь МАХНО
...бо смерть твоя завжди ходить                          краєм іншої смерті
12.09.20 | | Дискурси
Сербія-Росія: брак дипломатичного інстинкту
Максим МУЛЯР
Між Росією й Сербією спалахнув дипломатичний скандал. Його спровокував образливий пост екстраординарної речниці МЗС Росії Марії Захарової. Якими можуть бути наслідки?
11.09.20 | | У світі
«Міст з паперу» 2020
Цьогоріч шоста німецько-українська зустріч письменників «Міст з паперу» відбуватиметься у формі телемосту «Paperbridge Circle 2020» між Івано-Франківськом і Берліном. Два півкола — одне у Франківську, а інше у Берліні, по шестеро авторів і авторок у кожному – зустрінуться у віртуальному просторі.
10.09.20 | | Штука
Хули нє будєт
Тарас Прохасько
Він жив собі життям художника. Таким життям такого художника, про яких через століття після їхнього життя знімають кіна...
10.09.20 | | Дискурси
Вартові радянського міфу
Олександр Космач
Публікація The Guardian зі старими марками української діяспори спричинила ґвалт серед російських пропаґандистів. Невеличкі артефакти про УПА, Голодомор та аварію на ЧАЕС розлютили лобі РФ, що домоглося знищення статті й цькування автора
10.09.20 | | Україна
Щедро ділитися － довше жити
Перерозподіл доходів і багатства впливає на рівень смертності у спільноті.
10.09.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.