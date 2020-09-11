Пролітаючи над..: церква Архистратига Михайла в Комарні

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

Вважають, що церкву святого Архистратига Михайла збудовано у 1754 році. Ця дата вказана на хрестовій бантині центральної бані. Однак серед дослідників є також версія, що це дата реставрації церкви і насправді вона значно давніша. Вчений Осип Пеленський, зокрема, звертає увагу на давнє Євангеліє, подароване церкві міщанською парою, на якому було вказано дату «1609».

Поряд з храмом розташована дерев’яна дзіниця-ровесниця церкви. На дзвіниці були три великі дзвони, але австрійська влада розпорядилася переплавили їх на гармати. У 1931 році коштом громади відлили нові дзвони, яким дали імена Михаїл, Володимир та Іван. Але у 1943-му їх забрали німці.

1910 року за проєктом відомого львівського архітектора Василя Нагірного побудували нову муровану церкву. Її теж освятили на честь святого Архистратига Михайла.

Відтак у старій церкві припинили богослужіння, в ній розмістили краєзнавчий музей. Востаннє церкву ремонтували у 2007 році. Сьогодні це пам'ятка архітектури національного значення.