Народний дім у Яворові прикрасили муралом


Із відкриття муралу на стіні відновленого районного народного дому «Сокіл» у Яворові сьогодні розпочали V фестиваль яворівської забавки та пирога.

 

Фото: facebook.com/nashayav

 

У межах фестивалю його учасники представили народні промисли Яворівщини, нагородили майстрів, які виготовляють, а також передають наступним поколінням уміння виготовляти яворівські іграшки. Для присутніх організували майстер-класи, на яких всі охочі змогли спробувати виготовити яворівську іграшку власноруч.

 

Цього року вперше разом із фестивалем забавки відбудуться перші «Розточанські фестини» – свято, приурочене яворівському пирогу. Тож гості фестивалю зможуть спробувати багато різновидів цієї традиційної для регіону страви, а також познайомитися з найкращими господинями. Відтак у Яворові нагородять переможців дистанційного конкурсу на найкращий рецепт і спечений за ним пиріг.

 

Фото: loda.gov.ua

 

«Яворівські пиріг і забавка мають бути в реєстрі культурної спадщини. Це означає не тільки збереження унікальних народних традицій, а й розвиток нашої культури, туризму, економіки району, області і країни загалом. Цей фестиваль – яскраве підтвердження того, що культура тісно пов’язана з туризмом та іншими галузями. Бо це – привернення уваги, нагода розказати гостям і журналістам, а через них світові про родзинки громад Яворівщини», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

 

Нагадаємо, Львівська ОДА ініціювала присвоєння яворівській забавці та яворівському пирогу статусу нематеріальної культурної спадщини. Це дасть змогу зберегти унікальні техніки та рецепти, а також залучити кошти для підтримки виробників, навчання нових майстрів, проведення тематичних фестивалів, створення й діяльності музеїв і культурних центрів. Старт цьому процесу дали 3 липня в Домажирі на Яворівщині.

 

Фото: loda.gov.ua

 

За словами Холода, ЛОДА забезпечить фінансові затрати щодо внесення яворівської забавки і пирога в національний реєстр спадщини й організаційну та промопідтримку таких свят. Імовірно, вже восени подадуть відповідну заявку до комісії при Міністерстві культури. А після того, як забавку й пиріг внесуть в національний список, можна буде почати процедуру внесення їх у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Найраніше – з наступного року.

 

Юрій Холод розповів, що в невдовзі також можуть створити музей яворівської забавки й пирога. Місцеві активні майстри й управлінці району подали такий проєкт на всеукраїнський громадський бюджет.

 

19.08.2020

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