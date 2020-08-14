У Львові розробляють перший додаток з українською класичною музикою.


У Львові розробляють перший у світі додаток з українською класичною музикою. Мобільний додаток Ukrainian Live Classic (UL Classic скорочено для мобільних магазинів) буде доступним українською та англійською мовами.

 

 

Творці проєкту (музична агенція Collegium Management та Львівський органний зал за підтримки Українського культурного фонду) мають на меті зібрати найцікавіші зразки української класики і зробити їх доступними для слухачів в Україні та за її межами.

 

UL Classic – це проєкт про музику без кордонів, продовження промоції української музики в рамках масштабного проекту Ukrainian Live, який було започатковано в березні 2019 року та відзначено європейською асоціацією фестивалів.

 

Користувач зможе слухати настроєві плейлисти, обирати музику певного стилю, жанру, композитора або ж дізнатися про них більше. Крім аудіозаписів, буде змога дивитися відео з роздільною здатністю 1080p Full HD, транслювати його на свій Smart TV чи інший медіапристрій. Для зручності в додатку буде доступний режим switch-to-audio, завдяки якому можна буде миттєво перемикатися з відео на аудіо та продовжувати займатися своїми справами. Також можна зберігати та прослуховувати записи у додатку в режимі офлайн.

 

 

UL Classic буде доступним українською і англійською мовами та не міститиме реклами. Паралельно з додатком працюватиме медіаплатформа ukrainianlive.org. Додаток буде первісним місцем прослуховування, а сайт стане міні-енциклопедією.

 

Публічна презентація проєкту у Львові запланована на 15 жовтня, в Києві – тижнем раніше. Під час презентації у Львові вперше виконають симфонію № 1 першої української професійної композиторки Стефанії Туркевич (20-30-ті роки ХХ століття).

 

Додаток буде доступним для безкоштовного завантаження в Apple Store та Google Play Market.

 

14.08.2020

До теми

Y-хромосома – не вимре
Контрольна функція мейозу може зробити чоловічу статеву хромосому такою, що не зникне в процесі еволюції.
13.08.20 | | Наука
Beautiful Карпати
Олена БУДЬКО
Замки, музеї, екологія й туризм: на Галичині реалізують іще 23 ініціативи карпатських громад.
13.08.20 | | Галичина
Някрошюс, карантин і спів
Маґдалена Важеха
Мала з Някрошюсом добру співпрацю. Ми обидвоє були доволі впевнені у своїх переконаннях. В «Дзядах» Адама Міцкевича це особливо відчувалося. Потім був «Шлюб» Ґомбровича і планувався «Король Лір» Шекспіра. Робота з цим режисером була особливою пригодою і дуже шкода, що вона вже ніколи не зможе повторитись.
12.08.20 | | Штука
Струмки, що поять мову
Юрій Винничук
Хотілося б, щоб і в нас, як у Європі, відродилася література на діалектах, особливо на таких багатющих, як гуцульський, лемківський та бойківський...
12.08.20 | | Дискурси
Література як запит життя
Софія АНДРУХОВИЧ
Для мене не так важливо, що саме розповідати, для мене набагато важливіше, як розповідати. І що ця розповідь робить з тим, хто розповідає, і з тим, хто слухає.
11.08.20 | | Штука
Уродини кам'яниці
Мирослава Іваник
Побачити цю чудову будівлю можуть лише вибрані. Після війни за її фасадом розмістили міський комітет компартії. З часів незалежності тут оселились прокурори
11.08.20 | | Галичина
Чому дивитись на себе в Zoom так незвично?
Сара Данфі-Лелі
Ще немовлята розуміють: у дзеркалі – вони самі. Але в онлайні не все так просто.
11.08.20 | | Наука
Карантин як барикада
Андрій ЛЮБКА
У мене є дві новини: хороша й погана. Хороша: в Україні не буде другої хвилі коронавірусу. А погана – в нас ще не закінчилася перша. І, судячи з усього, так і не закінчиться.
11.08.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.