Фестиваль «Музика в старому Львові» буде офлайново-онлайновим.



VII Міжнародний музичний фестиваль «Музика в старому Львові», який відбудеться впродовж 15-30 серпня, представить глядачам вісім унікальних подій, кожна з яких демонструватиме багатовимірність, різноманітність та унікальність музичної культури міста. Фестиваль поєднає онлайн- і офлайн-події. Про це повідомляє організатор фестивалю – Львівська національна філармонія.

Основною концепцією цьогорічного, вже сьомого за порядком, Міжнародного фестивалю «Музика в старому Львові» в рамках партнерської співпраці з фестивалем «Музика в старому Кракові» є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам’ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями.

2020 року львівський фестиваль об’єднає кілька головних тем. Перша з них пов’язана з річницями двох вагомих постатей світової історії – 100-річчям від дня народження Папи Римського Івана Павла ІІ та 155-річчям від дня народження митрополита Андрея Шептицького.

Львівські музиканти вшанують пам’ять цих постатей святковими концертами. Зокрема, на площі біля Собору святого Юра, де встановлений пам’ятник Шептицькому, 15 серпня відбудеться відкриття фестивалю.

16 серпня музиканти Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» виступлять у церквах сіл, із якими пов’язані сторінки життя Івана Павла ІІ та Андрея Шептицького, – Віжомля та Прилбичі Яворівського району Львівської області.

Ще однією наскрізною лінією фестивалю стануть події у знакових історичних локаціях міста й місцях, звідки видно неповторні й унікальні архітектурні споруди Львова.

Зокрема, 23 серпня за участі АКО «Віртуози Львова», який виступить під орудою Сергія Бурка, відбудеться концерт «Панорама старого міста» на оглядовому майданчикуготелю «RIUS». Наступного дня, у 29-ту річницю Незалежності України, святкову програму на подвір’ї Палацу Потоцьких представить квінтет духових інструментів «Lemberger Gold Brass».

Дві останні події фестивалю «Музика в старому Львові» теж будуть пов’язані зі знаковими для міста локаціями. Так, 29 серпня сольну програму у Львівському музеї історії релігії представить Михайло Гончаров. Фінальним акордом фестивалю стане подія «Шляхетне бароко», що відбудеться у Львівській національній філармонії.

Квитки на фестиваль можна придбати у касі філармонії (з 15.00 до 18.00) та перед подіями. Абонементи не дійсні.

Фото: пресслужба Львівської філармонії

З огляду на обмеження через карантин, частину подій фестивалю транслюватимуть онлайн. Зокрема, в такий спосіб відбудеться культурний обмін між фестивалями «Музика в старому Львові» та «Музика в старому Кракові»: гості польського фестивалю зможуть переглядати події, що відбуватимуться у Львові, а на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії заплановано трансляцію краківської події.

Докладну програмою подій можна переглянути за посиланням.