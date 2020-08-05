Виведення військ США з Німеччини було ще й помстою за «Північний потік – 2».

У цьому фактично зізнався сам Дональд Трамп.

Виведення частини американських військ з Німеччини займе кілька років і обійдеться в мільярди доларів. У цьому зізнався міністр оборони Сполучених Штатів Марк Еспер, як повідомив телеканал CNN. Глава Пентаґону також зазначив, що виведення військ почнеться вже в найближчі тижні.

Зараз чисельність американського контингенту в ФРН становить близько 36 тисяч осіб. Як уточнив глава американського військового відомства, 6400 військовослужбовців повернуться додому, а 5600 будуть відряджені на військові бази США в Бельгії та Італії. Таким чином, Німеччину покине майже третина розквартированих там американських військовиків.

Еспер запевнив, що реалізація цього плану дозволить США вирішити відразу кілька ключових завдань. «Це посилить позиції для стримування Росії, зміцнить НАТО, дасть додаткові гарантії нашим союзникам у Європі і поліпшить маневреність збройних сил в реґіоні», – запевнив глава Пентагону.

Тим часом американський президент Дональд Трамп, фактично не приховуючи, заявив, що адміністрація США готова піти на зазначені витрати, щоби покарати Анґелу Меркель, зокрема й за «Північний потік – 2». На своїй сторінці Twitter глава Білого дому визнав: рішення про виведення військ пов'язане з тим, що офіційний Берлін підтримує будівництво газпромівського газогону.

«Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергоресурси, а ми повинні захищати Німеччину від Росії. Що це взагалі таке? Крім того, Німеччина не сплачує належні 2% внесків до НАТО. Тому ми виводимо частина військ з Німеччини!» – написав Трамп.