Виведення військ США з Німеччини було ще й помстою за «Північний потік – 2».

У цьому фактично зізнався сам Дональд Трамп.

 

 

Виведення частини американських військ з Німеччини займе кілька років і обійдеться в мільярди доларів. У цьому зізнався міністр оборони Сполучених Штатів Марк Еспер, як повідомив телеканал CNN. Глава Пентаґону також зазначив, що виведення військ почнеться вже в найближчі тижні.

 

Зараз чисельність американського контингенту в ФРН становить близько 36 тисяч осіб. Як уточнив глава американського військового відомства, 6400 військовослужбовців повернуться додому, а 5600 будуть відряджені на військові бази США в Бельгії та Італії. Таким чином, Німеччину покине майже третина розквартированих там американських військовиків.

 

Еспер запевнив, що реалізація цього плану дозволить США вирішити відразу кілька ключових завдань. «Це посилить позиції для стримування Росії, зміцнить НАТО, дасть додаткові гарантії нашим союзникам у Європі і поліпшить маневреність збройних сил в реґіоні», – запевнив глава Пентагону.

 

Тим часом американський президент Дональд Трамп, фактично не приховуючи, заявив, що адміністрація США готова піти на зазначені витрати, щоби покарати Анґелу Меркель, зокрема й за «Північний потік – 2». На своїй сторінці Twitter глава Білого дому визнав: рішення про виведення військ пов'язане з тим, що офіційний Берлін підтримує будівництво газпромівського газогону.

 

«Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергоресурси, а ми повинні захищати Німеччину від Росії. Що це взагалі таке? Крім того, Німеччина не сплачує належні 2% внесків до НАТО. Тому ми виводимо частина військ з Німеччини!» – написав Трамп.

05.08.2020

До теми

Кому подобаються тирани?
Чому тиранічні керівники мають багато прихильників? Причини, можливо, варто шукати у самих прихильниках і в їхньому дитинстві.
05.08.20 | | Наука
Пере/творення органічних структур
Володимир Чорнобай
Картонні пакування, їхні написи, малюнки, колір і фактура накладаються на задані візерунки «Органічних структур» — смислове поле твориться на перетині природного та мануфактурного, архаїчного та сучасного, заданого та стихійного.
04.08.20 | | Штука
Червоно-помаранчева Галичина
Олена БУДЬКО
За новою офіційною класифікацією вся Галичина опинилася в зоні значного поширення COVID-19. Тернопіль уже червоний, а помаранчевим Франківську та Львову залишилося до нього зовсім небагато.
03.08.20 | | Галичина
Ротація і бродіння
Юрко ТИМЧУК
Анаеробні ферментативні процеси можуть трапитися і в черепних коробках, результати такого метаболізму переважно найнесподіваніші. Огляд подій тижня в Україні.
03.08.20 | | Україна
Українці біля Тихого океану
Іван Багряний
В час непозбувних протестів на Далекому Сході не зайве нагадати, що писав про його українську ґенезу Іван Багряний три покоління тому
03.08.20 | | Минуле
Неандертальцям боліло більше
І, відповідно, люди, що успадкували певний іонний канал від неандертальців, чутливіші до болю.
02.08.20 | | Наука
Бітлз як релігія
Ілько ЛЕМКО
Бог і Бітлз – цікава тема і, резюмуючи тему сакральності Бітлз, можна сказати, що їхня творчість є частинкою Божої Благодаті
02.08.20 | | Минуле
Останні свідки
Артуро Перес-Реверте
Коли вони вмирають, починаємо вмирати ми; поволі зникати зі світу, в якому жили, – немов стара світлина, яка втрачає обриси...
31.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.