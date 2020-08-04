Львівська філармонія розпочне новий сезон фестивалем.


Новий сезон у Львівській національній філармонії розпочнеться фестивалем літньої пори «Pizzicato e Cantabile», який відбудеться вже вп’яте. Події фестивалю проходитимуть у Концертному залі Людкевича за участі слухачів та з урахуваннями всіх обмежень, – запевнили у пресслужбі філармонії.

 

 

На гостей очікують 15 цікавих подій, які триватимуть упродовж 6-16 серпня. Фестиваль об’єднає найкращих українських музикантів, географія виступів яких охоплює десятки країн світу. У їхньому виконанні звучатимуть відомі шедеври Вівальді, Баха та його синів, Моцарта, Ліста, Дебюссі, Шуберта та багатьох інших. Твори вищевказаних композиторів звучатимуть в оригінальних аранжуваннях та інтерпретаціях.

 

Окремою вагомою частиною фестивалю стануть вокальні вечори. На сцені Концертного залу Людкевича звучатимуть композиції галицьких митців Січинського та Людкевича («Ти моя найкраща пісня», 7 серпня), вокальні мініатюри Вольфа, Шоссона, Дебюссі, Шуберта, Штрауса (Liederabend, 8 серпня), а також номери та сцени із всесвітньо відомих ораторій та опер Моцарта, Доніцетті, Скарлатті та багатьох інших («Любовний напій» 9 серпня та «Краса мелодії» 19 серпня).

 

 

Окрім того, філармонія запрошує на вечори органної та клавесинної музики, де прозвучать шедеври, створені відомими композиторами для цих інструментів із багатолітньою історією: Royal Duet. Концерт-відкриття (6 серпня), Йоганн Себастьян Бах – 335 (7 серпня), Симфонія світла (9 серпня), Танці з клавесином (13 серпня), Вівальді – 4 пори року (13 серпня), Барокові фрески (14 серпня).

 

Поціновувачі камерної музики зможуть відвідати шедеври квартетного жанру: Моцарт&Брамс (14 серпня) та INSO-Quartet (15 серпня), а також фортепіанної музики – Espressione (15 серпня) та ансамблевих композицій Дебюссі та Равеля – Impression (8 серпня).

 

Завершиться фестиваль 16 серпня святковою подією «Галантні львівські віртуози» за участі Академічного симфонічного оркестру філармонії.

 

Концерти відбуватимуться в оновленому Концертному залі Людкевича з урахуванням всіх карантинних обмежень. Абонементи не дійсні.

 

Докладну програмою фестивалю також можна переглянути на офіційному сайті Львівської національної філармонії у розділі «Афіша».

04.08.2020

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