Трамп запропонував перенести президентські вибори.

Він висловлює побоювання, що голосування в умовах карантину може викривити реальну картину електоральних преференцій.

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив питання про те, чи не слід відкласти президентські вибори в країні, призначені на листопад 2020 року. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на пост у Twitter глави Білого дому. Він пов'язав необхідність відтермінування виборів з пандемією коронавірусу і небезпекою шахрайства під час голосування поштою.

«З універсальним голосуванням поштою (чи не голосуванням поза виборчою дільницею, що є правильним), вибори 2020 року стануть найбільш неточними і шахрайськими виборами в історії. Це буде великою ганьбою для США. Чи не варто відкласти вибори доти, допоки люди не зможуть проголосувати як слід, безпечно?» – написав Трам.

Тим часом експерти стверджують, що немає жодних доказів того, що голосування поштою може призвести до шахрайства. У п'яти штатах, де голосують винятково поштою, напрацьовано достатньо заходів безпеки, щоб уникнути фальсифікацій.

Ще раніше Дональд Трамп стверджував, що дистанційне голосування загрожує його переобранню. «Це будуть, на мій погляд, найкорумпованіші вибори в історії нашої країни», – бідкався президент США в червні, виступаючи перед своїми прихильниками в Арізоні.

Згідно з Конституцією США, перенести дату голосування на виборах президента може тільки Конґрес. Федеральне законодавство в Сполучених Штатах встановлює точну і незмінну дату цього голосування – «вівторок, наступний після першого понеділка листопада». Ця норма не змінювалася з 1845 року.