Сенат США схвалив нові санкції проти «Північного потоку-2».

Вони закладені в американський оборонний бюджет.

У четвер, 23 липня, Сенат США ухвалив свою версію закону про національну оборону, проголосувавши за бюджет Пентаґону на наступний рік. Про це повідомила телерадіокомпанія CNBC. Обсяг американського оборонного бюджету – 740 мільярдів доларів.

Фінансовий документ схвалила переважна більшість сенаторів – 86 проти 14. Як зазначають експерти, це стало одним із рідкісних випадків, коли Сенат, контрольований республіканцями, відмовився виконати вимогу президента-однопартійця про недопущення перейменування військових баз. названих на честь героїв Конфедерації. Тимчасом Дональд Трамп попередив, що він може накласти вето на законопроєкт, який передбачає перейменування військових баз.

В оборонний бюджет 2021 року додали положення про посилення санкцій проти російського газогону «Північний потік-2». Сенатори погодилися зі запровадженням санкцій проти іноземних фізичних і юридичних осіб, які сприяють продажу, оренді або наданню суден для укладання труб, допомоги в модернізації цих суден, їхнього страхування або перестрахування. Санкції також торкнуться ще одного російського газогону – «Турецького потоку».

Утім проблема зі законопроєктом полягає не лише в конфлікті з главою Білого дому. Річ у тому, що документ, схвалений Сенатом, трохи відрізняється від документа, прийнятого напередодні Палатою представників. Тож тепер у Конґресі проходитимуть перемовини, спрямовані на те, щоб усунути відмінності між двома версіями бюджету. Експерти прогнозують, що на це знадобиться кілька тижнів. Потім новий компромісний варіант мають знову схвалити обидві палати Конґресу, перш ніж він буде переданий до Білого дому на затвердження президентом.