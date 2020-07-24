Сенат США схвалив нові санкції проти «Північного потоку-2».

Вони закладені в американський оборонний бюджет.

 

 

У четвер, 23 липня, Сенат США ухвалив свою версію закону про національну оборону, проголосувавши за бюджет Пентаґону на наступний рік. Про це повідомила телерадіокомпанія CNBC. Обсяг американського оборонного бюджету – 740 мільярдів доларів.

 

Фінансовий документ схвалила переважна більшість сенаторів – 86 проти 14. Як зазначають експерти, це стало одним із рідкісних випадків, коли Сенат, контрольований республіканцями, відмовився виконати вимогу президента-однопартійця про недопущення перейменування військових баз. названих на честь героїв Конфедерації. Тимчасом Дональд Трамп попередив, що він може накласти вето на законопроєкт, який передбачає перейменування військових баз.

 

В оборонний бюджет 2021 року додали положення про посилення санкцій проти російського газогону «Північний потік-2». Сенатори погодилися зі запровадженням санкцій проти іноземних фізичних і юридичних осіб, які сприяють продажу, оренді або наданню суден для укладання труб, допомоги в модернізації цих суден, їхнього страхування або перестрахування. Санкції також торкнуться ще одного російського газогону – «Турецького потоку».

 

Утім проблема зі законопроєктом полягає не лише в конфлікті з главою Білого дому. Річ у тому, що документ, схвалений Сенатом, трохи відрізняється від документа, прийнятого напередодні Палатою представників. Тож тепер у  Конґресі проходитимуть перемовини, спрямовані на те, щоб усунути відмінності між двома версіями бюджету. Експерти прогнозують, що на це знадобиться кілька тижнів. Потім новий компромісний варіант мають знову схвалити обидві палати Конґресу, перш ніж він буде переданий до Білого дому на затвердження президентом.

24.07.2020

До теми

“Мандрівник у темряві”[1]
Галина Петросаняк
Без сумніву, головна батьківщина Пауля Целана — німецька мова. А ботаніка — друга, дуже важлива вітчизна, котра, як і мова, була з ним усюди. Точніше — предмет ботаніки: дерева, квіти й трави.І крім Пауля Целана, у своїх піснях їх оспівав чисельний народ-невидимка — він тут і до, і після.
24.07.20 | | Штука
Точка контакту з містом
Володимир Полиняк
Для вуличного фотографа подорожувати важливо, бо це додаткове джерело натхнення. Це шанс розпалити жагу творчості новими яскравими кольорами, іншим світлом та обличчями. Якщо немає грошей для поїздки за кордон — вирушай в сусідні Бережани чи Кременець, там будеш частково почуватися туристом.
23.07.20 | | Штука
Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20 | | Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20 | | Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20 | | Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20 | | Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20 | | Штука
З прицілом на осінь
Юрко ТИМЧУК
З грацією сомнамбули країна потрошку переходить зі стану буцім карантину в сезон нібито канікул. Стаються речі, суть яких станевидно, коли помідори подешевшають, а бузьки повернуться на береги Нілу.
20.07.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.