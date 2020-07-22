Посли "Великої сімки" закликали голову НБУ бути раціональним і незалежним.

Посли країн "Великої сімки" зустрілися із новим головою Національного банку України Кирилом Шевченком і закликали його продовжити реформаторський курс попередніх років НБУ.

Про це йдеться у повідомленні групи "Посли G7 на сторожі реформ в Україні" у twitter.

Так, амбасадори "відзначили критично важливу роль, яку НБУ відігравав останніми роками у стабілізації фінансової системи та зменшенні шахрайства і корупції в банківському секторі". "Вони підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи для підтримки економічного зростання", – ідеться в коментарі.

Кирило Шевченко сказав дипломатам, що дбає про тісні відносини з міжнародними партнерами. "Ми прагнемо і надалі залишатися прогнозованим та послідовним партнером для вас. Ми твердо переконані, що співпраця з міжнародними партнерами – необхідна запорука макрофінансової стабільності України. З нашого боку ви побачите відповідальне ставлення до усіх своїх зобов’язань: ми й надалі їх виконуватимемо, керуючись принципами прозорості та партнерства", – сказав Шевченко, згідно з повідомленням пресової служби НБУ.

Він запевнив, що Нацбанк залишиться і надалі незалежною інституцією, "яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення".

"Національний банк – фундаментальна опора реформ, які проводила Україна у попередні роки та продовжує впроваджувати сьогодні. Центробанк відіграв ключову роль у подоланні проблем у банківському секторі та боротьбі з кризовими явищами в країні. Сподіваємося, що Національний банк продовжить продуману політику, яка спрямована на забезпечення макрофінансової та економічної стабільності в Україні", – зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Національний банк – це інституція, яку міжнародні партнери вважають взірцем в Україні. Вам та команді варто пишатися. Як один із найбільших донорів України ЄС буде радий продовжувати співпрацю з Національним банком України. Опорою довіри та співробітництва була і залишається незалежність Національного банку України", – наголосив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Також Кирило Шевченко уперше відбув переговори із представниками Міжнародного валютного фонду. Голова НБУ запевнив голову місії МВФ в Україні Іванну Владкову Голлар, постійного представника МВФ в Україні Йості Люнгмана та заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована, що Україна виконає всі взяті на себе фінансові та економічні зобов'язання – "повністю та вчасно".

Очільник центробанку підкреслив, що для нього, як і для МВФ, одним із пріоритетів є зменшення обсягу непрацюючих кредитів, які сьогодні обтяжують банківську систему, у тому числі баланси державних банків. На його думку, оздоровлення балансів банків допоможе пожвавити кредитування, що сприятиме відновленню економіки.

Представники Міжнародного валютного фонду наголосили, що значною мірою саме виваженій політиці Національного банку Україна завдячує макроекономічною стабілізацією останнього п’ятиріччя; і це було б неможливим без незалежності центробанку.

Зі свого боку голова НБУ запевнив представників міжнародної організації, що глибоко поважає незалежність Національного банку. "НБУ здобув інституційну незалежність у 2015 році саме для того, щоб ми мали можливість виконувати наш мандат та завдяки цьому підвищувати добробут українців".

Проблема незалежності НБУ також порушувалася на зустрічах Шевченка з представниками Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Центральний банк залишиться й надалі незалежною та технократичною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення. Принцип колегіального ухвалення рішень теж залишається нашим незмінним «золотим стандартом», - зауважив він на початку зустрічі", – запевнив Шевченко під час розмови з представниками ЄБРР.