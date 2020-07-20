Споживчі настрої українців у червні повернулися до тренду падіння.

 

Індекс споживчих настроїв українців, що зріс у травні після чотирьох місяців падіння, у червні знову знизився.

 

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Info Sapiens.

 

Так, у червні індекс знизився на 11,2 пункта – до 65,1 пункта за 200-бальною шкалою.

 

Аналітики Info Sapiens зазначають, що основним негативним фактором стало падіння індексу економічних очікувань у червні одразу на 18,8 пункта – до 71,9 пункта.

 

Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 18,3 п. – до 74,2 п., очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року – на 17,7 п., до 55,9 п., а протягом найближчих п'яти років – на 20,3 п., до 85,7 п.

 

Водночас індекс поточного становища за підсумками червня залишився на рівні 54,8 п., хоча його складові змінилися діаметрально протилежно: індекс поточного особистого матеріального становища знизився на 8,5 п. – до 45,8 п., натомість індекс доцільності великих покупок зріс на 8,7 п. – до 63,8 п.

 

Аналітики Info Sapiens зазначають, що в червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття збільшився незначно – на 1,4 п., до 153,2 п., натомість індекс інфляційних очікувань підскочив одразу на 17,6 пункта, до 183 п.

 

Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців також трохи погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,2 п. – до 142,7 п.

 

У дослідженні зазначено, що у порівнянні з докарантинним березнем ІСН втратив 8 пунктів. Найбільшого падіння зазнав індекс оцінки поточного матеріального становища – на 14 п., – а індекс доцільності здійснювати великі покупки знизився на 11 п.

 

Індекс очікувань щодо майбутнього особистого доходу в червні залишився на рівні березня: споживачі сподіваються на повернення доходу до звичного рівня в результаті відкриття економіки після карантину, зазначили аналітики.

 

20.07.2020

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