Верховна Рада призначила головою Нацбанку Кирила Шевченка, голову правління "Укргазбанку".

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку.

За призначення Шевченка проголосувало 332 депутати з фракцій "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина", а також груп "Довіра" та "За майбутнє". Натомість фракції "Голос" та "Європейська солідарність" утримались.

"Щойно "слуги народу" + "ОПЖЗ" + "Батьківщина" + групи проголосували за нового голову НБУ, – прокоментував народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин. – Поданого вчора вночі, погодженого комітетом сьогодні зранку, без зустрічі з жодною фракцією ("Слузі народу" показали місце слуг), без декларації, яку мав подати до вступу на посаду, без спецперевірки ще й без відповіді НАБУ (бо запит лише вчора надіслали) щодо фігурування кандидата в кримінальних справах щодо корупції. Ну дуже незалежний і професійний кандидат. Усі ознаки!".

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Кирило Шевченко заявив, що не допустить неконтрольованої інфляції чи емісії грошей. Однак перший заступник голови комітету Ярослав Железняк зазначив, що зі слів Шевченка не можна було зрозуміти, що він не буде вмикати друкарський станок, передає Hromadske.

"Я так розумію, що така грошова емісія планується, але у яких обсягах, ми не знаємо", – додав депутат.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія.

Через відставку Україна зупинила операцію з розміщення облігацій. На тлі кадрової ротації курс гривні похитнувся.

Згодом Яків Смолій сказав, що обговорював із Президентом дату відставки.

Кирило Шевченко є головою правління "Укргазбанку". У 2012-2014 роках працював радником голови правління державного "Ощадбанку". У 2009 році був радником прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.