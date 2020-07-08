США розпочали процес припинення членства в ВООЗ.

Джо Байден обіцяє відновити членство США в ВООЗ щойно стане президентом.

 

 

Адміністрація Білого дому розпочала процес виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Адміністрація президента Дональда Трампа надіслала повідомлення до ООН і до Конґресу США про припинення членства в цій організації з шостого липня 2021 року. Про це повідомило видання USA TODAY.

 

Президент Трамп вперше оголосив про намір вивести США з ВООЗ наприкінці травня, звинувативши організацію в нездатності виконувати ефективно свої функції, в надмірно тісних зв'язках з Китаєм і в небажанні реформувати свою діяльність. «Оскільки вони не почали необхідних і вкрай потрібних реформ, ми припинимо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я», – заявив тоді Дональд Трамп.

 

Критики звинувачують ВООЗ в запізнілій реакції на поширення коронавіруса в світі й у некритичному ставленні до первинних даних про новий вірус, наданих владою Китаю. Представники Білого дому підкреслювали, що ВООЗ безпідставно заявляла раніше про те, що коронавірус не передається від людини до людини, ґрунтуючись на китайських даних. Голову ВООЗ Тедроса Аданома Ґебреєсуса також критикували за високу оцінку дій Китаю на початковому етапі пандемії, хоча офіційний Пекін далеко не відразу оприлюднив інформацію про появу вірусу у Вухані.

 

Багато чільних американських політиків висловили незгоду з рішенням президента Трампа. Зокрема, спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі назвала це рішення «вкрай безглуздим кроком». Сенатор-республіканець Ламар Александер (Lamar Alexander), голова Комітету з питань охорони здоров'я, закликав раніше президента не гарячкувати й діяти спільно з Конґресом в справі реформування ВООЗ. Кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден заявив про готовність відновити членство США в ВООЗ в перший же день після приходу в Білий дім.

08.07.2020

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