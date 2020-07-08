ДБР прискіпалося до прикордонника через Мальдіви Порошенка.

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомли про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України – під час виїзду п'ятого Президента України Петра Порошенка на вакації до Мальдів.

Про це йдеться у повідомленні ОГП.



"Слідством встановлено, що прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через кордон України, всупереч існуючого порядку, поза пунктом пропуску, Президента України та осіб, що його супроводжували, на відпочинок на Мальдіви", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці прагнуть встановити "коло всіх службових осіб, причетних до організації створення та використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України".

До президентства Володимир Зеленський неодноразово збиткувався з іноземних вакацій Петра Порошенка. Зокрема, "Квартал 95" присвятив купу жартів Мальдівам, а творці серіалу "Слуга народу" згадували про вакації одного з неґативних персонажів на екзотичних островах в одній зі серій.

У вересні 2019 року Зеленський вже як Президент ділився рецептами щастя на форумі "Ялтинської європейської стартегії": "Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах".

Взимку Президент Зеленський інкоґніто спробував вирушити на відпочинок в Оман, а потім видавав свій урльоп як спосіб зустрітися з керівниками азійської держави.