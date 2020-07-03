Львівська філармонія завершить сезон концертами української музики.

4 та 5 липня Львівська філармонія завершує свій концертний сезон. Упродовж цих двох днів на слухачів очікують дві онлайн-події за участі артистів Академічного симфонічного оркестру філармонії, програму яких цілковито заповнять твори українських композиторів.

У рамках проєкту «Звучання Львівської філармонії» вже звучали твори українських композиторів у виконанні камерних ансамблів. Однак в інтерпретації артистів оркестру події у форматі онлайн-концерту, репертуар яких цілковито сформують зразки музики українських митців, відбуватимуться вперше. Обидва онлайн-концерти розпочнуться о 18.00 4 та 5 липня відповідно.

4 липня на слухачів очікують твори українських композиторів для духових інструментів. У програмі звучатиме Концертна симфонія Дмитра Бортнянського у перекладі для духових інструментів, композиції для мідних духових інструментів Левка Колодуба, Сюїта для квартету дерев’яних духових інструментів Бориса Лятошинського. На завершення вечора музиканти виконають 3 фантазії для лютні Мирослава Скорика (композиція прозвучить у перекладі Богдани Фроляк).

Завершить концертний сезон 5 липня подія за участі струнної групи АСОЛФ та солістів, які виступлять під батутою Сергія Хоровця. Музиканти виконають твори українських композиторів ХХ – початку ХХІ століття. Вечір розпочне «Елегія» для струнного оркестру Володимира Пасічника. Також у програмі – Дев’ята камерна симфонія для фортепіано і струнного оркестру Євгена Станковича, яка ще має програмну назву «Quid pro quo» (у дослівному перекладі з латинської – «хтось за когось», плутанина, непорозуміння), Партита №6 Мирослава Скорика. Романтичне концертино для гобоя і камерного оркестру Левка Колодуба, яке завершить подію, відкриє ще одну грань інструментальної музики митця.

У вівторок, 7 липня, у прямому ефірі відбудеться інтерв’ю генерального директора Львівської національної філармонії Володимира Сивохіпа, у якому він розповість про підсумки концертного сезону філармонії, про особливості її роботи під час карантину та плани на новий сезон. Вестиме розмову Любов Ступчук. Трансляція відбудеться на офіційних онлайн-ресурсах Львівської філармонії.

Докладну інформацію про події можна знайти на офіційному сайті Львівської національної філармонії.