Гривня впала на тлі відставки Смолія.

 

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 – 27,25. У порівнянні з попередньою добою гривня "просіла" майже на 40 копійок. 

 

Про це повідомляє Finance.ua. Нагадаємо, ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав заяву про відставку, поскаржившись на політичний тиск. 

 

 

Згідно з даними інтернет-видання Liga.net, НБУ на самому початку торгів продав понад 100 мільйонів доларів для погашення паніки на ринку.

 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що після відставки Смолія ринки швидко стабілізуються.

 

"Я вважаю, що немає жодних підстав переживати про курс валюти у зв'язку з відставкою чиновника, тому що ми, можливо, можемо бачити якусь турбулентність на ринку, але я вважаю, що буде ухвалено відповідні рішення, і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться", – сказав Марченко журналістам, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Міністр фінансів також не бачить чогось незвичного в тому, що Україна призупинила випуск євробондів.

 

"Тільки-но ми завершили випуск, ми дізналися про новину... це відставка голови НБУ. Тому ми вранці ухвалили, я вважаю, зважене рішення – зупинити цей випуск. Інвестори зі схваленням оцінили наше рішення. Ми готові зробити певну паузу, а потім далі вирішувати, що і як ми робитимемо", – сказав Марченко.

 

Міністр зізнався, що рішення Смолія було "абсолютно неординарним". Він додав, що гіршого моменту, ніж учорашня заява, для розміщення випуску Україною євробондів бути не могло.

 

02.07.2020

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