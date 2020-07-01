Суд виправдав суддю Царевич, котра брала участь у переслідуванні "майданівців".

Шевченківський суд Кива виправдав колишню суддю Печерського суду Києва Оксану Царевич: її визнано невинуватою за обвинуваченням у винесенні неправосудного рішення проти чотирьох учасників Революції гідності, які брали участь у поїздці "Автомайдану" в Межигірʼя 29 грудня 2013 року.

Таке рішення ухвалив суддя Шевченківського суду Києва Євген Мартинов, який виправдав колишню колегу "за недоведеністю складу злочину", повідомляє "Радіо Свобода".

Мартинов зазначив, що у матеріалах немає доказів, які б свідчили про вину Царевич за ч .2 ст. 375 Кримінально кодексу (умисне постановлення завідомо неправосудного рішення в своїх інтересах). Суддя також визнав доказом матеріали, які подала Царевич, про те, що руху "Автомайдан" не існувало, бо він не був зареєстрований.

Прокуратура Києва повідомила, що вважає виправдання судді незаконним та буде його оскаржувати. На думку прокурора, у ході судового слідства сторона обвинувачення надала достатньо доказів того, що суддя вчинила кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 375 КК України.

У листопаді 2016 року прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

У часи Януковича Оксана Царевич також брала участь у переслідуванні політичної опозиції.

Зокрема, Царевич обрала для екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка запобіжний захід у вигляді арешту, потім була однією з суддів, які виносили йому вирок.

У 2016 році Оксану Царевич звільнили з посади судді.