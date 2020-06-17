Трамп підписав указ про реформу поліції.

Він, зокрема, передбачає оновлення стандартів використання сили.

Президент США Дональд Трамп підписав у вівторок, 16 червня, указ про реформу поліції, який передбачає оновлення стандартів використання сили, вдосконалення програм атестації та підготовки правоохоронців за рахунок виділення грантів поліційним департаментам. Про це повідомило радіо Voice of America.

Документом передбачено розширення ресурсів в сфері охорони психічного здоров'я поліціянтів, а також ретельніший відбір кадрів, щоб в поліцію не потрапляли працівники, за якими тягнеться шлейф порушень.

Тим часом в Конґресі США також розробляються законодавчі ініціативи, спрямовані на реформування поліції. «Ми, безумовно, можемо додати дещо до тієї роботи, яка ведеться в Палаті представників і Сенаті», – зазначив Трамп.

На церемонії підписання указу в Трояндовому саду Білого дому були присутні родичі американців, загиблих в сутичках з поліцією. Президент заявив про необхідність підзвітності поліції суспільству, підвищенні професіоналізму та моральних стандартів співробітників правоохоронних органів. Трамп також виступив з критикою адміністрації Барака Обами, яка, за його словами, «навіть не намагалася вирішити проблему, до вирішення якої тепер робить крок чинна адміністрація».

Глава Бівлого дому підкреслив, що американське суспільство «має підтримувати відважних чоловіків і жінок в поліційних одностроях», вказавши водночас на необхідності підзвітності поліції суспільству і важливість підвищення її професіоналізму і моральних стандартів.

Трамп заявив, що рішуче виступає проти пропозицій про позбавлення департаментів поліції фінансування. «Американці знають правду: без поліції запанував би хаос, без закону настає анархія», – зазначив американський президент.

Тим часом представники Демократичної партії в Конґресі розкритикували указ президента. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала указ «слабким і недостатнім». За її словами, документ «не відповідає тому, що необхідно для боротьби з епідемією расової несправедливості й жорстокістю поліції, яка вбиває сотні чорношкірих американців». «В указі відсутні змістовні і обов'язкові заходи відповідальності, щоб покласти край цим вадам. У цей момент національних страждань ми повинні наполягати на сміливих зміни, а не смиренно приймати мінімальні», – заявила Пелосі. За її словами, демократи в Палаті представників розробляють «закон імені Джорджа Флойда про справедливість в поліційній діяльності».