США відмовилися від ідеї Fort Trump у Польщі.

Сторони не змогли домовитися про фінансування, місце розташування бази, а також про правовий статус американських вояків.

Амбітний план, згідно з яким на території Польщі мала з'явитися американська військова база, яку поляки пообіцяли назвати Fort Trump на честь чинного президента США, схоже, провалився. Про це в середу ввечері, 10 червня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на кілька джерел, котрі стверджують, що сторони не змогли домовитися про фінансування, про місце розташування гарнізону, а також про правовий статус американських вояків.

Ідея Fort Trump вперше була озвучена в червні 2018 року під час візиту польського президента Анджея Дуди до Вашінґтона. В ході перемовин з президентом США Дональдом Трампом про посилення присутності американських військ у Польщі Дуда запропонував створити на польських теренах постійну американську військову базу та назвати її Fort Trump. Польський лідер також висловив готовність видати два мільярди доларів з державної скарбниці на будівництво бази.

У червні 2019 року президенти США і Польщі домовилися про додаткову відправку однієї тисячі американських військовослужбовців до Польщі для зміцнення східного флангу НАТО у протистоянні з Росією і з метою поліпшення двосторонніх зв'язків.

Тепер же представник адміністрації США, знайомий зі ситуацією, заявив у коментарі для Reuters, що ідея була приречена на провал від самого початку: «Fort Trump не буде», – ствердило джерело. Представники Білого дому зазначають, що уряди обох країн так і не змогли домовитися про те, де повинна розташовуватися ця база, а також про те, скільки Варшава повинна заплатити за її будівництво.

Польська влада хотіла розмістити американських військовиків недалеко від східного кордону з Білоруссю, яка є союзником Росії. Однак Вашингтон наполягав на розміщення бази на заході Польщі, аби не провокувати зайвого невдоволення Москви.

Спершу Варшава планувала виділити на створення бази озвучені Дудою два мільярди доларів, проте зараз таке фінансування не під силу бюджету країни, виснаженому боротьбою з пандемією коронавірусу. А США від самого спочатку домагалися, аби Варшава інвестувала ще більше коштів у цей проєкт.

Ще одним спірним моментом став юридичний статус американських військовиків на польських теренах. Зараз у країні на основі ротації служить близько 4,5 тисяч солдатів США. Вашінґтон хотів підвищити правовий імунітет своїх вояків, який потрібен у ситуації, коли американський військовослужбовець звинувачується в скоєнні злочину на території Польщі. Варшава не погодилася з цією вимогою.