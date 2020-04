Пастки політики ідентичності

Тодд Гайзінга – відомий американський дипломат, президент Center for Transatlantic Renewal та старший науковий співробітник з питань Європи в Religious Freedom Institute. Автор книги The New Totalitarian Temptation: Global Governance and the Crisis of Democracy in Europe (Encounter Books, 2016).

Лекція Тодда Гайзінги для української аудиторії, прочитана в УКУ, загострює питання, яким чином ми можемо зберегти західні демократичні надбання перед викликом ідеології постмодернізму та похідних від цього феномена політики ідентичності та політкоректності.