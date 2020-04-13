Професор Борис Люшняк прочитає онлайн-лекцію про пандемії.

У час стрімкого поширення коронавірусу важливо розуміти його природу, історію схожих пандемій, їхні впливи на економіку, а також те, як можна працювати на випередження. Про все це розповідатиме 14 квітня на вебінарі професор Борис Люшняк – американець українського походження, який обіймав посаду контрадмірала Служби охорони здоров’я США та першим у світі передбачив пандемію штаму Н1N1.

 

 

Онлайн-лекцію на тему «Все, що треба знати про пандемії, та як з ними боротися» організовує Факультет наук про здоров'я УКУ. Під час лекції професор розповість про такі питання:

 

Пандемії грипу в історії (19182009) та тенденції ХХІ століття, що впливають на їх появу

 

Пандемія грипу та СOVID-19: статистика та порівняння

 

Хронологія грипу H1N1: реакція, дії уряду США та ВООЗ

 

Історія коронавірусних захворювань, їх типи, вакцинація…

 

COVID-19 (хронологія 20192020): реагування урядів на поширення вірусу, кейси Китаю, Таїланду, Японії, Південної Кореї, Америки, Індії, Італії, України

 

Спірні питання та виклики: діагностування, тести, реагування міністерств охорони здоров’я, інформування, вплив на економіку

 

Як громадське здоров’я може допомогти у боротьбі з вірусом, рекомендації.

 

Початок вебінару – о 17:00, тривалість – 30-40 хвилин. Щоб долучитися до онлайн-лекції, потрібно зареєструватися за цим посиланням:https://forms.gle/gnoMs8NsiirDMNrY9

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Борис Люшняк народився в Чикаго у сім'ї післявоєнних еміґрантів з України, початкову освіту отримав в українських школах. Закінчив університет Нордвестерн у Чикаго, Гарвардський університет (магістр), університет у Цинцинаті (резидентура з дерматології). Має ліцензію від Американської колеґії родинної практики, Американської колегії профілактичної медицини (професійних захворювань) і Американської колеґії дерматології. Є членом низки наукових товариств Америки і світу, зокрема Українського лікарського товариства Північної Америки. Член Пласту.

 

Одружений, має двох доньок.

 

У травні 2008 року Борис Люшняк, керівник групи з підготовки до пандемії у США (ця група займається боротьбою з поширенням масових епідемій) доповідав, що людство напередодні всесвітньої епідемії H1N1. Було навіть прораховано, скільки людей на всій планеті може померти від цієї недуги – понад 250 тисяч.

 

13.04.2020

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