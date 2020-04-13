Професор Борис Люшняк прочитає онлайн-лекцію про пандемії.

У час стрімкого поширення коронавірусу важливо розуміти його природу, історію схожих пандемій, їхні впливи на економіку, а також те, як можна працювати на випередження. Про все це розповідатиме 14 квітня на вебінарі професор Борис Люшняк – американець українського походження, який обіймав посаду контрадмірала Служби охорони здоров’я США та першим у світі передбачив пандемію штаму Н1N1.

Онлайн-лекцію на тему «Все, що треба знати про пандемії, та як з ними боротися» організовує Факультет наук про здоров'я УКУ. Під час лекції професор розповість про такі питання:

Пандемії грипу в історії (1918–2009) та тенденції ХХІ століття, що впливають на їх появу

Пандемія грипу та СOVID-19: статистика та порівняння

Хронологія грипу H1N1: реакція, дії уряду США та ВООЗ

Історія коронавірусних захворювань, їх типи, вакцинація…

COVID-19 (хронологія 2019–2020): реагування урядів на поширення вірусу, кейси Китаю, Таїланду, Японії, Південної Кореї, Америки, Індії, Італії, України

Спірні питання та виклики: діагностування, тести, реагування міністерств охорони здоров’я, інформування, вплив на економіку

Як громадське здоров’я може допомогти у боротьбі з вірусом, рекомендації.

Початок вебінару – о 17:00, тривалість – 30-40 хвилин. Щоб долучитися до онлайн-лекції, потрібно зареєструватися за цим посиланням:https://forms.gle/gnoMs8NsiirDMNrY9