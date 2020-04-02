Президент Філіппін наказав силовикам вбивати протестувальників під час карантину.

Проте поліція не вважає це розпорядження поважним.

Президент Філіппін Родріґо Дутерте (Rodrigo Duterte) під час телевізійного звернення дав вказівку поліції і збройним силам стріляти на ураження в тих, хто «продовжуватиме протести, які порушують мир і порядок під час чинного в країні карантину», запровадженого через пандемію COVID-19. Про це повідомляє газета Philippine Star.

«Мій наказ поліції і армії... якщо буде конфлікт або почнеться бійка, яка піддає ваше життя небезпеці, застрельте їх», – заявив Дутерте.

За даними видання, відповідна заява президента пролунала після того, як кілька десятків представників малозабезпечених верств населення в місті Кесон-Сіті влаштували протест, вимагаючи продуктів та іншої допомоги від місцевої влади. За деякими даними, хтось запустив чутку, що уряд буде роздавати гроші і продукти. Понад два десятки учасників протесту були затримані.

Тимчасом керівник національної поліції Філіппін Арчі Ґамбоа (Archie Gamboa) заявив, що співробітники правоохоронних органів не будуть нікого вбивати. «Звичайно, ні – ймовірно, президент перебільшив», – запевнив Ґамбоа, відповідаючи на запитання журналістів, чи дійсно поліція виконуватиме розпорядження Дутерте.

На даний момент на Філіппінах було виявлено 2311 випадків зараження коронавірусом та зафіксовано 96 смертей від недуги. Але країна лише почала проводити інтенсивне тестування, тому очікується, що кількість підтверджених заражень зросте.