Блаженніший Святослав готовий передати приміщення церков під шпиталі.

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав висловив слова підтримки медикам під час недільної літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Владика заявив про бажання Церкви приєднатися до лікування недужих і повідомив про згоду передати приміщення храмів на потреби шпиталів.

Блаженніший Світояслав при молитві. Знимка поширена на FB-сторінці УГКЦ у неділю

"Я вчора побачив одну фотографію медика з ранами на чолі та на обличчі від носіння захисної маски і засобів захисту. Шановні працівники охорони здоров’я, ви сьогодні є на передовій. Ви ті, що тепер віддаєте своє здоров’я та життя, аби врятувати здоров’я і життя хворих людей. Ваша Церква є разом з вами", – звернувся Блаженніший, згідно з повідомленням департаменту інформації УГКЦ.

Кир Святослав нагадав про слова: "Хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто її погубить задля Мене, той її спасе".

Владика сказав, що, як і в часи Майдану, коли греко-католицькі храми та монастирі відкрилися і перетворилися на підпільні шпиталі, так при потребі "увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя". "Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоби разом з вами рятувати життя людини, яка помирає", – сказав Блаженніший.

"Ми молимося за вас і зробимо все, аби, не дай Боже, не настала хвилина, коли вам, лікарям, доведеться вирішувати, котра людина буде жити, а котра буде вмирати через те, що ви не матимете засобів врятувати кожного, хто потребує", – зазначив владика.

На початку своєї проповіді кир Святослав подякував вірянам, котрі підтримали режим карантину. У літургії в самому храмі брало участь лише кільканадцять осіб.

"Хочеться подякувати усім тим, хто сьогодні залишився вдома. Дивно звучить, бо зазвичай батькові так хочеться, аби всі діти прийшли додому. Нам так хочеться, щоб наш собор був завжди переповнений", – сказав Блаженніший.

"Але сьогодні я дякую усім за прояв християнської і громадянської свідомості, – продовжив він. – Дякую вам за те, що ви дбаєте про життя і здоров'я – своє і близьких. Ви всі є відсутні в соборі тілом, але присутні духом".

Також глава УГКЦ звернувся до української влади зі закликом, щоби вона у момент болю і страждання людей не приймала рішень, які насправді потребують всенародного обговорення та загальносуспільної дискусії.

"Звертаюся до нашої влади різних рівнів. У вас сьогодні важкий час. Ви мусите приймати непрості, часом непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, аби швидко реагувати на нові виклики. Знайте, що ваша Церква є разом з вами. Але водночас закликаю вас: оголосіть політичний карантин в Україні", – звернувся Блаженніший.

Кир Святослав закликав владу не приймати таких рішень, які можуть створити соціальну напругу. А ще більше – не піддаватися спокусі за допомогою карантинних заходів здійснювати переслідування чи репресії щодо своїх політичних опонентів.

"Облишмо перед лицем смертельної небезпеки все те, що нас роз’єднує. Об’єднаймося у служінні нашим людям!" – заапелював глава Церкви.