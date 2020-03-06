В Україні вперше за 49 місяців упав реальний ВВП.

У січні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 0,5%.

Про це свідчить огляд Департаменту стратегічного планування і макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Згідно з даними Міністерства економіки, з початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, які формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ), скоротили виробництво. Винятками є будівництво та внутрішня торгівля.

Таким чином, минулого місяця зменшення ЗІВ становило 2,6% і, відповідно, скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%.

У Мінекономрозвитку попередили, що незважаючи на очікувані продовження реформ в економічній сфері, зростання економіки може бути стримане під тиском факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів і накопичених проблем, а також ризиків, пов’язаних з розповсюдженням коронавірусу в світі.

Своєю чергою, економіст Володимир Компанієць зазначив, що падіння ВВП у січні відбулося вперше за 49 місяців.