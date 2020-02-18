Тернополяни невдоволені комуналкою, але пишаються своїм містом – опитування.

Мешканці Тернополя значно краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, лише 18% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, а 59% – протилежної думки. Натомість майже половина переконані, що справи в Тернополі розвиваються у правильному напрямку, а 35% вважають протилежне. Такими є результати опитування, яке провела Соціологічна група «Рейтинг» протягом 5-11 лютого 2020 року в Тернополі.

Щодо міських проблем, які є актуальними та потребують вирішення в Тернополі, опитані найчастіше обирали вартість комунальних послуг (42%). Ще 30% респондентів назвали проблемами Тернополя поганий стан доріг міста, 22% – хаотичну забудову міста багатоповерхівками, 21% – корупцію в міській владі, 19% – завантаженість вулиць транспортом, 16% – наркоманію та алкоголізм, 15% – малу кількість місць для паркування, 14% – вартість проїзду в міському транспорті, по 13% – наявність безпритульних тварин на вулицях і низький фаховий рівень медиків, по 11% – якість послуг громадського транспорту та поганий стан доріг тротуарів і пішохідних доріжок.

На думку тернополян, головними пріоритетами для роботи міської влади мають бути медичні заклади (41%), якість житлово-комунальних послуг (37%), якість доріг (30%), створення робочих місць (26%), боротьба з корупцією (23%), якість громадського транспорту (21%), залучення інвестицій у місто (18%), освітні заклади (18%). 15% вважають, що влада міста має першочергово взятися за вирішення проблеми збору й утилізації сміття, по 10-11% – соціальним захистом малозабезпечених, безпекою у місті або тротуарами та прибудинковими територіями.

91% опитаних вважають Тернопіль комфортним для туризму, 82% – для проживання, 75% – для відпочинку. 44% вважають Тернопіль комфортним для роботи, але майже стільки ж у цьому питанні має протилежну думку. Абсолютна більшість мешканців (94%) пишається тим, що проживає в Тернополі.

Тернополяни радше не задоволені діяльністю центральної влади, ніж задоволені. Так, 49% не задоволені діяльністю Зеленського, 39% – задоволені, 13% – не змогли оцінити. 61% не задоволені діяльністю прем’єр-міністра Гончарука, 19% – задоволені, 21% не змогли оцінити. 70% не задоволені діяльністю Верховної Ради, лише 15% – задоволені, 15% – не змогли оцінити.

Натомість дії місцевої влади тернополяни оцінюють трохи краще. Так, діяльністю міського голови Надала задоволені 68%, не задоволені – 23%. Діяльністю міської ради задоволені 52%, не задоволені – 29%, не змогли оцінити – 19%.

Роботою громадського транспорту Тернополя задоволені 55%, не задоволені – 33%, не змогли оцінити – 12%. Освітніми закладами задоволені 45%, не задоволені – 27%, не змогли оцінити – 28%. Іншими сферами міського життя містяни швидше не задоволені. Так, комунальними службами не задоволені 55%, задоволені – 35%, медичними закладами не задоволені – 56%, задоволені – 29%.

Серед місцевих політиків тернополяни найкраще ставляться до міського голови Сергія Надала: 59% – позитивно, 16% – негативно, 24% – нейтрально. З-поміж інших політиків до ексголови Тернопільської ОДА Степана Барни (Європейська солідарність) позитивно ставляться 21%, негативно – 31%, нейтрально – 35%, не знають його – 13%. До Тараса Пастуха (Самопоміч) позитивно ставляться 16%, негативно – 13%, нейтрально – 26%, не знають його – 44%. До Михайла Ратушняка (Українська Галицька партія) позитивно ставляться 14%, негативно – 12%, нейтрально – 21%, не знають його – 53%. До Петра Ландяка (Громадянська позиція) позитивно ставляться 14%, негативно – 10%, нейтрально – 21%, не знають його – 56%. До Віктора Гевка (Слуга народу) позитивно ставляться 10%, негативно – 11%, нейтрально – 20%, не знають його – 59%. Інших політиків не знають більше ніж 60% опитаних.

Лідером за рівнем довіри до національних політиків серед тернополян є Володимир Зеленський: йому довіряють 42%, не довіряють – 50%. Анатолію Гриценку довіряють 30%, не довіряють – 52%, Святославу Вакарчуку – 28% та 56% відповідно, Петрові Порошенку – 22% та 71%, Ігорю Смешку – 22% та 51%, не знають його – 16%, Юлії Тимошенко – 14% та 77%, Олегові Тягнибоку – 14% та 75%, Олегові Ляшку – 11% та 82%, Юрієві Бойку – 6% та 68% (15% – його не знають).

Тернополяни вирізняються високою виборчою мобілізацією: близько 80% опитаних заявили про свою однозначну готовність взяти участь і в парламентських, і в місцевих виборах.

Рейтинг політичних сил на парламентських виборах очолює партія «Слуга народу»: 29,9% серед тих, хто визначився та має намір голосувати. За «Європейську солідарність» готові віддати голоси 19,0%. Партії «Сила і честь» підтримують 7,9%, ВО «Свобода» – 7,3%, «Голос» – 6,7%, «Батьківщина» – 6,1%. Рейтинг інших політичних сил – нижче за 3%. Тих, хто не визначився, – майже третина.

У рейтингу політичних сил на місцевих виборах також лідирує «Слуга народу», яку готові підтримати 27,4% тих, хто визначився й має намір прийти голосувати. 17,4% підтримують ВО «Свобода», 13,3% – партію «Європейська солідарність», 7,7% – «Сила і честь», 7,1% – «Голос», 4,7% – партію «Батьківщина», 3,6% – партію «Громадянська позиція», 3,2% – «Самопоміч». Рейтинг інших партій – нижче за 3%. Тих, хто не визначився, – близько третини.

Серед кандидатів на мера Тернополя лідером у рейтингу є Сергій Надал, якого готові підтримати 60,8% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. По 6,1% могли б підтримати Степана Барну або ж Віктора Гевка, 4,3% – Петра Ландяка, 3,4% – Михайла Ратушняка. Рейтинг інших кандидатів – менш ніж 3%. Не визначилися – близько 20%.

За умови, якби відбувся другий тур мерських виборів і до нього вийшов діючий міський голова та будь-хто з інших потенційних на сьогодні кандидатів, Надал отримав би перемогу. У парі з Гевком із результатом – 59% проти 16%, у парі з Барною – 60% проти 12%, з Черкашиним – 60% проти 11%. Водночас від чверті до третини опитаних ще не визначилися з вибором або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру виборів мера.

75% опитаних вважають, що за період нинішньої каденції Надала на посту мера ситуація в Тернополі змінилася на краще. 16% вважають, що вона не змінилася. Лише 3% стверджують, що вона погіршилася.Тернополяни, попри все, залишаються оптимістами: 53% респондентів переконані, що внаслідок місцевих виборів ситуація в Тернополі покращиться, 23% – не зміниться, 23% – не змогли дати відповідь. І лише 1% опитаних очікує погіршення.

Воєнний конфлікт на Сході України очолює рейтинг загальнодержавних проблем серед тернополян (68%). Третина мешканців міста стурбована через хабарництво та корупцію у владі, відсутність роботи або низький рівень зарплат і пенсій. На рівні особистих проблем містян найбільше турбує низький рівень зарплат і пенсій (43%), війна на Сході (36%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (32%). Чверть хвилюються через хабарництво та корупцію, 20% – через підвищення цін на основні товари, 18% – безробіття, 15% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.