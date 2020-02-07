Cтрашний вірус атакував homo histericus

Літаки масово заземлені. Маски глобально викуплені. Уряди впроваджують "спеціальні заходи".

Прем'єр-міністр і президент уважно моніторять. Підозрюваних пильнує жандармерія. Лікарі в мундирах дають слово, що все під контролем. ВООЗ остерігає та рахує небіжчиків і заражених. В Польщі ніхто не захворів, а тим більше не помер, але чиновники безперервно запевняють, що ми закриті і готові.

Коли це пишу, у світі зареєстровано чотириста смертельних жертв. Коли ви читаєте, є їх, мабуть, з тисяча. Багато?

Чотириста – це піввідсотка з 80 тисяч смертельних жертв грипу в США в 2018 році. Тисяча – це буде один відсоток з гаком.

За даними ВООЗ, у всьому світі від грипу щорічно помирає близько 650 тисяч хворих. Наша тисяча – це 0,15 відсотка. Трохи більше половини щоденних смертей від звичайного грипу.

Люде, чи-сьте звар'ювали?

Що сталося в наших бідних головах, що так чудово розкручена новина про не надто небезпечний вірус викликає глобальну паніку, яка тягне за собою величезні матеріальні, політичні та емоційні втрати – у тому числі закриті кордони, обвал на фондових біржах (з Китаю виплило вже 400 млрд доларів), зміна планів відпочинку, відкликання заходів і замовчування медіами десятків важливих справ, щоб звільнити час і місце для балаканини про уявну пандемію? Ми збожеволіли?

Виглядає, що так. : ( Демократії хитаються. Льодовики тануть. Ріки висихають. Держави грають м'язами. Шовінізм набухає. Понурі війни тривають.

Смог масово вбиває. Мільйони людей помирають від недоїдання і нелікованих захворювань... А ми падаєм в глобальну істерію з абсолютно абсурдної причини.

Чи homo sapiens помер, а його місце зайняв homo histericus?

Симптомів є більше. Епідемія депресії, суїцидів і гніву з такими проявленнями в мистецтві як "Джокер", "Паразити" чи "Веди свій плуг понад кістки мертвих". Міграційні істерії (вони прийдуть і нас знищать). Терористичні істерії (вони хочуть нас вбити). Економічні істерії (бюджет завалиться, економіка впаде, крах висить в повітрі). Ідентичнісні істерії (вони перетворять нас на ЛГБТ , іслам, Захід, Схід тощо). Істерії кінця (кінець Заходу, кінець Європи, кінець демократії, кінець миру). Традицієві істерії (гинуть традиції, а з ними і наш світ).

Світом перестали правити думки і інформація, усталені в раціональній ієрархії. Ним правлять злі емоції, що викликають масову і глобальну паніку. Виглядає, що мільярди людей, відчуваючи себе щораз невпевненіше в реалі, чують щораз важчий страх і все панічніше шукають будь-яку причину, щоби незрозумілий заспокій замінити на конкретний страх, який можна пояснити, вказавши на винного.

Медіа це бачать і справно форсують, щоб завоювати нашу увагу. Політики плавають в хвилях істерії, переконуючи нас, що тільки їм завдяки ми переживемо вигадані жахи. Бізнес поспішає за ними, щоб втиснути нам гарантії, яких нам не треба або які нічим не поможуть. А ми заспокоюємося, бо знаємо, що нам загрожує, що є хтось, хто нас врятує, і що самі теж вміємо собі помочи.

Завше є чого боятися. Але найстрашнішим є страх, який ми вигадуємо, щоб позбутися узасадненого переляку.



Jacek Żakowski

Homo histericus zaatakowany przez strasznego wirusa

Gazeta Wyborcza, 6.02.2020

Переклад О.Д.