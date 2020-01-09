Україна й Польща – найбільш толерантні до Трампа країни в Європі.

 

Громадяни України та Польщі демонструють найбільшу серед країн Європи лояльність до політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Відносна більшість українців (44%) та більшість поляків (51%) схвалюють кроки Трампа, водночас пересічний рівень довіри до президента США в Європі є майже вдвічі меншим із медіанним значенням 26%.

 

Про це свідчить ґлобальне соціологічне опитування американської компанії Pew Research Centre.

 

 

У Європі найменш прихильними до Дональда Трампа є мешканці Німеччини (13%) та Швеції (18%).

 

А, скажімо, в Росії зовнішній політиці Трампа довіряє 20%.

 

 

Дослідники із Pew Research Centre наголошують, що опитування в Україні проводилося до телефонічного скандалу з Володимиром Зеленським – передбачаючи, що рівень довіри до Трампа мусив би впасти.

 

Загалом серед досліджуваних країн Дональд Трамп має ще гіршу репутацію, аніж навіть президент РФ Владімір Путін.

 

Так, зовнішню політику Трампа схвалює 29%, а Путіна – 33%; китайський лідер Сі Цзіньпін має респект від 28%.

 

 

Українці мають найбільш позитивну опінію про зовнішню політику Анґели Меркель – діяльність канцлера Німеччини схвалює 66%. Міжнародна діяльність Емманюеля Макрона імпонує українцям менше, ніж Трампова, – 41%. 

 

 

Найменше українці підтримують зовнішню політику Владіміра Путіна – 11% схвалюють роботу Кремля. Герой харківського футбольного фольклору також не має респекту серед поляків (лише 15% схвалюють його політику), шведів і бразильців (по 17%).

 

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