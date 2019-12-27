У Тернопільській облраді – троє нових депутатів.

Сьогодні, 27 грудня, до Тернопільської обласної ради ввели Володимира Богайчука («Європейська Солідарність»), Ігоря Яцишина («Радикальна партія Олега Ляшка»), Богдана Лихого (ВО «Свобода»). Інформацію щодо заміщення депутатів облради шостого скликання замість тих, повноваження яких достроково припинено, сьогодні під час сесії зачитала голова Тернопільської обласної виборчої комісії Галина Щигельська.

51-річний Володимир Богайчук увійшов до облради замість члена фракції БПП («Європейська Солідарність») Петра Гадза, який склав свої депутатські повноваження, – пише видання «Тернополяни». Богайчук Володимир Григорович – член політичної партії «Європейська Солідарність», начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. Проживає у Збаражі.

Замість Сергія Тарашевського, який пройшов до обласної ради за списками Радикальної партії Олега Ляшка й нещодавно відмовився від депутатського значка, в обласну раду «зайшов» 49-річний Ігор Іванович Яцишин, безпартійний, на час виборів – директор КП ТОР «Профдезінфекція». Проживає в Тернополі.

36-річний Богдан Петрович Лихий отримав депутатський мандат замість «свободівця» Олександра Башти, який помер 10 жовтня. Він є членом політичної партії ВО «Свобода», на час виборів – радник голови Тернопільської районної ради. Проживає в селі Петриків.