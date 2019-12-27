Франківські депутати закликали підтримати законопроєкт про агломерацію.

Депутати Івано-Франківської міськради вважають співробітництво у формі агломерації найбільш раціональним на сьогодні варіантом розв’язання проблеми розвитку великих міст. Тому сьогодні на позачерговій 35 сесії міськради вони звернулися до центральної влади щодо підтримки проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад».

Суть агломерації в тому, що тут бажано, доцільно та виправдано має бути запроваджений режим співробітництва органів місцевого самоврядування центрального міста й відповідних органів навколишніх міст, сіл чи ОТГ у ключових сферах – планування території, громадський транспорт, спільна інженерна інфраструктура. Також на рівень агломерації можуть передаватися інші повноваження громад, якщо це доцільно з погляду якості й ефективності.

«…Вирішити питання збалансування інтересів великих міст та прилеглих територій в рамках політики децентралізації, себто об’єднання декількох мало спроможних громад в одну дієздатну та самодостатню, очевидно, неможливо. Великі міста, обласні центри та навколишні поселення-супутники є досить потужними. Найбільш раціональним варіантом вирішення проблеми розвитку великих міст є запровадження на законодавчому рівні можливості їх співробітництва в окремих сферах, де їх інтереси нерозривно пов’язані, тобто співробітництва у формі агломерації», – зазначено у зверненні.

Депутати Івано-Франківської міськради нагадують, що така практика успішно діє в різних країнах Європи, де навколо великих міст у рамках міських агломерацій утворюються певні системи управління. Зокрема, ця форма співпраці поширена у Франції.

Міські агломерації Європи. Джерело: amu.if.ua

19 грудня 2019 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону України №2637 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад», який спрямовано на розв’язання проблеми збалансування інтересів територіальних громад великих міст та прилеглих сіл, селищ, міст. Цей проєкт закону чітко визначає правовий статус агломерацій.

«Звертаємось із проханням у найкоротший термін винести цей проєкт закону на розгляд Верховної Ради України та підтримати його на користь територіальних громад», – закликали депутати Голову Верховної Ради України, а також голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.