В Росії оштрафували видання за використання неросійської мови.

Йдеться про інтернет-журнал з Республіки Комі та, відповідно, публікації мовою комі.

Інтернет-журнал «7х7» оштрафували на 20 тисяч рублів за публікацію трьох матеріалів блогера Ніколая Удоратіна мовою комі. Таким було рішення Пушкінської судової дільниці міста Сиктивкара, де розглядали позов Роскомнагляду до засновника інтернет-журналу «7x7».

Мирова суддя Свєтлана Крістельова вирішила, що видавець порушив закон, змінивши в низці випадків дозволену мову поширення матеріалів. Про це 26 грудня повідомив із зали суду кореспондент «7x7». Суд вгледів у цьому порушення закону за частиною 1 статті 13.21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку поширення продукції ЗМІ»). Адже під час реєстрації «7x7» як ЗМІ в 2010 році мовою поширення матеріалів було вказано російську.

На судовому засіданні адвокат видання Андрєй Нікулін вказав, що, по-перше, у всіх випадках автор дублював свої тексти російською мовою. По-друге, звернув увагу суду на те, що формальні порушення не становлять суспільної небезпеки, і тому просив припинити адміністративне провадження за малозначущістю. Проте суд не прислухався до цих арґументів.

Директор «7х7» Павєл Андрєєв уже після суду розповів, що не погоджується з вироком. «Росія – багатонаціональна країна. Здається, хтось про це забуває. “7х7” створили в Республіці Комі, я сам живу в Сиктивкарі. У людей є право говорити і писати рідною мовою. У Комі навіть діє окремий закон про збереження національної мови. Ми вважаємо за необхідне підтримувати мовне різноманіття Росії. У нас не було й думки ніколи, щоб цензурувати блогера, котрий публікувався рідною мовою. Ми пишаємося тим, що до нас на сайт пишуть своєю рідною мовою і популяризують рідну культуру», – наголосив Андрєєв. Він пообіцяв, що видання оскаржуватиме накладений штраф у вищих інстанціях.