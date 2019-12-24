Forbes назвав топ-тен найуспішніших мільярдерів десятиліття.

Переважна більшість із них – американці.

        

                           Джефф Безос

 

Журнал Forbes склав список із десяти найуспішніших мільярдерів десятиліття. Рейтинг очолив Джефф Безос – засновник найбільшої у світі за обігом компанії, яка продає товари та послуги через інтернет, Amazon.

 

Топ-10 мільярдерів за версією журналу:

 

1. Засновник Amazon Джефф Безос (його статки з 2010-го до 2019 року зросли на 97,4 млрд доларів);

 

2. Власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно (+ $80,2 млрд);

 

3. Засновник Facebook Марк Цукерберґ (+ $68 млрд);

 

4. Засновник Microsoft Білл Гейтс (+ $54,6 млрд);

 

5. Творець компанії Inditex Амансіо Ортеґа (+ $49,9 млрд);

 

6. Один зі засновників Google Ларрі Пейдж (+ $43,5 млрд);

 

7. Один з найбільших інвесторів світу Воррен Баффетт (+ $41,8 млрд);

 

8. Колишній генеральний директор Microsoft Стів Балмер (+ $41,8 млрд);

 

9. Один зі засновників Google Сергій Брін (+ $41,3 млрд);

 

10. Засновник і голова ради директорів Alibaba Group Джек Ма (+ $40,8 млрд).

 

Минулого тижня Forbes назвав мільярдерів із найбільшими доходами і втратами в 2019 році. Список також очолив пан Джефф Безос. Його втрати за рік оцінили в $13,1 млрд.

24.12.2019

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