Forbes назвав топ-тен найуспішніших мільярдерів десятиліття.

Переважна більшість із них – американці.
Джефф Безос
Журнал Forbes склав список із десяти найуспішніших мільярдерів десятиліття. Рейтинг очолив Джефф Безос – засновник найбільшої у світі за обігом компанії, яка продає товари та послуги через інтернет, Amazon.
Топ-10 мільярдерів за версією журналу:
1. Засновник Amazon Джефф Безос (його статки з 2010-го до 2019 року зросли на 97,4 млрд доларів);
2. Власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно (+ $80,2 млрд);
3. Засновник Facebook Марк Цукерберґ (+ $68 млрд);
4. Засновник Microsoft Білл Гейтс (+ $54,6 млрд);
5. Творець компанії Inditex Амансіо Ортеґа (+ $49,9 млрд);
6. Один зі засновників Google Ларрі Пейдж (+ $43,5 млрд);
7. Один з найбільших інвесторів світу Воррен Баффетт (+ $41,8 млрд);
8. Колишній генеральний директор Microsoft Стів Балмер (+ $41,8 млрд);
9. Один зі засновників Google Сергій Брін (+ $41,3 млрд);
10. Засновник і голова ради директорів Alibaba Group Джек Ма (+ $40,8 млрд).
Минулого тижня Forbes назвав мільярдерів із найбільшими доходами і втратами в 2019 році. Список також очолив пан Джефф Безос. Його втрати за рік оцінили в $13,1 млрд.24.12.2019