У Службі автомобільних доріг Львівщини – новий керівник.

Відсьогодні, 24 грудня, виконувачем обов'язків начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області став Олег Береза. Відповідний Наказ Державного агентства автомобільних доріг України №532-К підписано 23 грудня 2019 року, – повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Фото: facebook.com/SUGBAL.AVTODORIG.LVIV

Досі Службу автомобільних доріг у Львівській області очолював Руслан Кандибор, який обіймав цю посаду від березня 2016 року.

Олег Береза народився 15 березня 1975 року у Львові. 1997 року закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

2007 року здобув науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальністю «Теорія та історія державного управління».

Олег Береза – депутат Львівської міської ради 7-го скликання від об’єднання «Самопоміч».

Із 2011 року очолював ЛКП «Львівавтодор». З грудня 2017 року до листопада 2018-го був керівником ЛКП №Львівелектротранс». Після звільнення зі «Львівелектротрансу» працював проєктним менеджером у компанії «Egis Україна». Перед тим від 1997 до 2007 р. був юристом і виконавчим директором СП «НОТ», СП «НТОН», у 2007-2009 рр. – генеральним директором ТзОВ «Росан-інвест», а в 2009-2011 роках – директор ТзОВ «ОКСАНА».

Одружений, виховує трьох дочок.