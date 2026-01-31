1438-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:55 Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва, наразі відбувається процес її повернення побутовим споживачам, повідомили у ДТЕК.

13:35 Аварійна ситуація в енергетиці, яка призвела до масштабних відключень електроенергії в кількох областях, не була спричинена кібератакою, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

12:40 Сьогодні відбулася системна каскадна аварія в українській енергосистемі, але не блекаут, пояснив колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький:

"Ні, це не національний блекаут на кшталт листопада 2022 року. Але серйозна каскадна системна аварія з погашенням частини споживачів. Судячи з повідомлення, вона могла бути повʼязана, серед іншого, з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою і Румунією – наші всі енергосистеми тісно взаємоповʼязані. Такі випадки після 2022 року траплялись пару разів. Причини можуть бути надійно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час. Схоже, шо відбудемось легким переляком".

12:30 Сьогодні о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України, повідомив міністр енергетики Шмигаль. Це призвело до каскадного відключення в електроенергетичній мережі та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Наразі в Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях застосували графіки аварійних відключень. Подачу електроенергії обіцяють відновити протягом найближчих годин.

12:20 "Укрзалізниця" відновила електропостачання для руху поїздів майже в усіх регіонах.

12:15 За командою НЕК "Укренерго" в Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомили в Міненерго. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2–3 годин.

11:25 У Києві та Київській області, а також на Одещині застосовані екстрені відключення, повідомили в ДТЕК.

11:20 У Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомили в КМДА. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні).

11:05 Вночі складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду, повідомила Одеська міськрада.

10:15 Вночі (з 17:40) противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 55 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (75%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 663 із 852 запущених по Україні БпЛА (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1190,3% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),

145,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

92,0% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 За минулу добу внаслідок обстрілів російських військ на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:35 За минулу добу російські війська завдали 1019 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранено трьох людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:25 Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман на приватному брифінгу у Вашингтоні заявив, що якщо президент США Дональд Трамп не реалізує свої погрози щодо Ірану, режим лише зміцниться, пише Axios.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, в тому числі вісім - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 880 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 694 безпілотних літальних апарати, 58 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль не погодився з позицією США, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між США, Україною та Росією.

• Кремль визнав і, як повідомляється, погодився на прохання президента США Дональда Трампа про тимчасовий мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі.

• Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених на полі бою, порушуючи міжнародне право.