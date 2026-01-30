1437-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл., а також 111 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Донецьк ТОТ України, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА (72%).

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 956 із 1142 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,9% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

138,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1189,7% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

145,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

92,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 378 багатоповерхівок у Києві все ще без теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко. Більшість із них – на Троєщині; протягом вчорашнього дня там до опалення підключили понад сто будинків, цієї ночі ще пів сотні.

09:30 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, одна людина загинула, ще двоє постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:25 Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд на територію ЄС росіянам, які воювали проти України.

09:20 Росіяни завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, одна людина травмована, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційниого удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БпЛА та сім пунктів управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 11 атак, противник здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного. На Гуляйпільському напрямку противник 42 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Лук’янівського та Павлівки. Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 555 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 129 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області.

• Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати та Україна остаточно узгодили гарантії безпеки для України.

• Однак Кремль продовжує відхиляти західні гарантії безпеки для України.

• Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Владімір Путін погодився на тижневий мораторій на деякі об'єкти енергетичної інфраструктури України, оскільки Кремль знову підтвердив свою неготовність до довгострокового перемир'я.

• За повідомленнями, тижневий мораторій на енергетичні удари не є значною поступкою з боку Росії, враховуючи, що Росія продовжує відхиляти довгострокове перемир'я і раніше пропонувала подібні короткострокові мораторії для досягнення своїх політичних цілей.

• Російські війська використовують дешеві дрони «Молнія» з фіксованим крилом і FPV, оснащені супутниковими терміналами Starlink, для проведення повітряної блокади українських автомагістралей на оперативній глибині (приблизно від 25 до 100 і більше кілометрів від лінії фронту).

• Міністерство оборони Росії проводить спеціальну кампанію з набору персоналу для Сил безпілотних систем у російських університетах.

• 29 січня Україна і Росія обмінялися тілами загиблих у бою військовослужбовців.

• Білоруські повітряні кулі незаконно вторглися в повітряний простір Литви та Польщі в ночі з 27 на 28 січня та з 28 на 29 січня відповідно.