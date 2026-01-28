1435-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (71%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 948 із 1121 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,0% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1188,5% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

145,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

91,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Сполучені Штати повідомили Україну, що вона має погодитися на мирну угоду з Росією, щоб отримати гарантії безпеки від США, пише Reuters:

"Financial Times повідомила, що адміністрація Трампа дала зрозуміти Україні, що американські гарантії безпеки залежать від того, чи погодиться Київ на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від України поступитися регіоном Донбасу на користь Росії. Однак джерело, яке говорило з Reuters, зазначило, що США не диктують Україні, що має бути в мирній угоді, і що неправильно стверджувати, що Вашингтон намагається змусити Україну до територіальних поступок Росії".

09:35 Російські війська завдали серії ударів по Дніпропетровській області, застосувавши ракети, FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню, внаслідок чого загинула одна людина, ще семеро постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

09:30 Внаслідок ранкової російської атаки у Запоріжжі поранено чотирьох людей, у деяких житлових будинках міста відсутнє електропостачання, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено понад 100 квартир у багатоповерхівках та близько 20 автомобілів.

09:25 В Одесі через російські удари пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди (безпілотник завдав удару по православному монастирю в Київському районі Одещини), травмовано троє людей, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

09:20 Внаслідок ракетної балістичної атаки по об’єкту інфраструктури в Кривому Розі поранено двох людей, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 92 авіаційні удари та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7915 дронів-камікадзе та здійснили 3903 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 61 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області; Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки. На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Федорівка та у бік Платонівки, противник тричі атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у напрямку Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного. На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку противник 22 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку у районі Плавнів. Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 690 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1012 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, США тиснуть на Україну, щоб вона віддала Росії решту Донецької області в обмін на гарантії безпеки з боку США. ISW продовжує вважати, що поступки України щодо території, яку Росія навряд чи зможе швидко або легко захопити воєнним шляхом, будуть стратегічною помилкою.

• Російське військове командування продовжує поширювати очевидні брехні та перебільшення про свої успіхи на полі бою, щоб змусити Україну та Захід поступитися вимогам, яких Москва не може досягти військовим шляхом.

• Міністерство оборони Росії вже кілька місяців бреше про масштаби російського просування, що викликає неодноразові критичні зауваження навіть з боку провійськових російських міліблогерів.

• Російське військове командування хвалиться захопленням невеликих сільських населених пунктів і подає ці захоплення як нібито доказ могутності російської армії, щоб підкріпити неправдиву тезу про неминучість російської перемоги в Україні.

• Російські чиновники продовжують вказувати, що вимоги Росії виходять за межі контролю над територією на сході України, незважаючи на зусилля Кремля переконати західну аудиторію, що Донбас є головним питанням у поточних мирних переговорах.

• Росія не буде задоволена мирним врегулюванням, яке не задовольняє всіх її вимог, і замість цього використовує інформаційні інструменти, щоб змусити Україну до превентивної капітуляції.

• 27 січня російські війська здійснили удар безпілотником Shahed по цивільному пасажирському поїзду в Харківській області, в результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро людей.

• Російські війська продовжують скоювати воєнні злочини на полі бою, в тому числі в районах, де російські війська нещодавно активізували наступальні операції.